CFE anuncia apagón de 8 horas para este jueves por trabajos de mantenimiento

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programada una suspensión del suministro eléctrico para este jueves 9 de julio, debido a trabajos de mantenimiento en la red.

El corte durará aproximadamente ocho horas y sólo afectará a determinadas zonas de Nuevo León.

La interrupción del servicio comenzará a las 10:00 de la mañana y se prevé que concluya a las 6:00 de la tarde.

Durante ese periodo, personal de la CFE realizará labores técnicas en la infraestructura eléctrica, por lo que la empresa pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales.

¿A qué hora será el apagón programado por la CFE?

De acuerdo con la información difundida, el apagón iniciará a las 10:00 horas del jueves 9 de julio y se extenderá hasta las 18:00 horas del mismo día.

La medida fue programada para permitir que los trabajadores de la CFE realicen mantenimiento en la red eléctrica de forma segura. Este tipo de cortes temporales suele aplicarse cuando las maniobras requieren suspender el flujo de energía para evitar riesgos al personal y a los usuarios.

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¿Qué zonas se quedarán sin luz este jueves?

El corte afectará a habitantes del municipio de García, en Nuevo León. Las colonias contempladas en la suspensión del servicio son Cumbres Lux, Ferrara, Atera Residencial, Ayucca Residencial, Portal Buena Vista, Murano Residencial y Adara Residencial.

La CFE recomendó a la población tomar previsiones durante el periodo de mantenimiento, como cargar teléfonos celulares, desconectar aparatos sensibles y organizar actividades que dependan del suministro eléctrico antes del inicio de los trabajos.

Anuncia CFE interrupción de servicio en algunas colonias de García, NL próximo 9 de julio https://t.co/AgTc21AokJ pic.twitter.com/5oukcVqdAe — ReportAcero (@ReportAcero) July 7, 2026

¿Qué hacer si la luz no regresa después del horario previsto?

Se espera que el servicio quede restablecido alrededor de las 18:00 horas. En caso de que la electricidad no regrese después de ese horario, los habitantes podrán levantar un reporte mediante la línea telefónica 070.

Las autoridades también pidieron consultar únicamente información oficial para evitar confusiones sobre horarios, zonas afectadas o posibles cambios en la programación del mantenimiento.

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