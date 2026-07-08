Yucatán exporta más, pero sigue entre los últimos lugares del país; manufacturas concentran 88.9% de las ventas al extranjero

Yucatán vendió al extranjero 624.1 millones de dólares (mdd) en el primer trimestre del 2026, un incremento de 11.9% frente al mismo periodo del año anterior. Pese al avance, el estado retrocedió en el ranking nacional –del lugar 24 al 25 entre las 32 entidades‒ y su participación se mantiene fija en 0.4% del total nacional, según el reporte de Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF) del Inegi, divulgado el 30 de junio.

El dato cobra relevancia porque llega justo después del mejor año de la historia exportadora yucateca. En el 2025 el estado alcanzó un valor de 2 mil 561.9 millones de dólares, el nivel más alto registrado, con un crecimiento de 21.1% respecto al 2024, impulsado por el fortalecimiento de su industria manufacturera y maquiladora.

Ese impulso, sin embargo, se ha diluido trimestre a trimestre: en el arranque del 2025 las exportaciones yucatecas crecían 29.3% a tasa anual, una de las cinco tasas más altas del país; para el tercer trimestre de ese año, el alza anual ya había bajado a 14.2%. El 11.9% del primer trimestre del 2026 confirma que la desaceleración continúa.

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La serie trimestral hace más visible la tendencia. Yucatán exportó 433 millones de dólares en el primer trimestre del 2024, cifra que subió a 560 millones un año después, y que en el cierre de ese año llegó a 742.7 millones de dólares en el cuarto trimestre, con un crecimiento anual de 26%. El salto del 2026 –a 624.1 mdd‒ es real, pero su ritmo de crecimiento anual es ya menos de la mitad del registrado un año atrás, y el estado retrocedió, no avanzó, en la tabla nacional.

Un patrón recurrente

Por sectores, el patrón se mantiene estable: las manufacturas explican 88.9% de las exportaciones yucatecas (554.7 mdd, +9.4%) y el sector agropecuario aporta 4.2% (26 mdd, +9.8%); la minería no registró ventas. La composición apenas cambió frente al primer trimestre del 2025, cuando el sector manufacturero representó 90.6% de las exportaciones estatales y el agropecuario 4.6%, este último con una caída anual de 7.5%.

Entre los principales productos que sostienen ese peso manufacturero destacan turbinas de gas y turbopropulsores, artículos de joyería de metales preciosos y prendas de vestir para hombre, de acuerdo con datos comerciales del 2024.

En la Península, Campeche también pierde terreno relativo. El estado, con su histórica vocación petrolera, encabeza las exportaciones regionales con 1,618.3 mdd, pero su posición nacional se ha deteriorado con rapidez: en el primer trimestre del 2025 ocupaba el lugar 14 nacional, con ventas de 2,525 millones de dólares y una participación de 1.9% del total del país, posición que mantuvo en el tercer trimestre con 2,067 millones de dólares, pese a una caída anual de 26.5%. Ahora, con apenas 1,618.3 mdd y un desplome de 35.1%, Campeche cae al sitio 17 nacional, arrastrado por la contracción de sus ventas mineras.

Avanza Quintana Roo

Quintana Roo repite, en cambio, un patrón que ya es habitual: crecimientos porcentuales aparatosos que no alteran su lugar de último exportador del país.

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En el tercer trimestre del 2025 sus exportaciones fueron de apenas 9.2 millones de dólares, con un alza anual de 120%, y una participación nacional prácticamente nula; ahora, con un incremento de 764.7% —el mayor de México— continúa en el fondo de la tabla, con sólo 14.4 mdd vendidos al exterior.

A nivel nacional, el valor total de las exportaciones estatales fue de 158,117.5 mdd en el primer trimestre del 2026, con un crecimiento de 17.9% anual, muy superior al 3.6% registrado un año antes, cuando el país enfrentaba amenazas y medidas arancelarias del gobierno de Estados Unidos.El sector manufacturero, reportó el Inegi, representó 92.3% del valor nacional, la minería 4.8% y el agropecuario 2.9%, único sector en retroceso (-13.1%).

El reto: diversificar

La fotografía histórica deja una conclusión clara: Yucatán exporta, trimestre tras trimestre, más dólares que el año anterior, pero su posición relativa dentro del país se ha estancado –e incluso retrocedido‒ desde el cierre de su año récord en el 2025. Campeche, entre tanto, pierde peso por el desplome petrolero, mientras que Quintana Roo se mantiene marginal pese a sus llamativos porcentajes de crecimiento.

El reto para los estados de la Península de Yucatán, coinciden analistas del sector, sigue siendo diversificar más allá de la maquila y aprovechar proyectos de infraestructura como la modernización portuaria para ganar terreno frente al resto del país.