Violencia familiar en Cozumel registra aumento de 33% en lo que va del 2026

Alrededor de 25 casos mensuales de violencia familiar se denunciaron en lo que va del 2026 en Cozumel, siete más que el promedio registrado en el mismo periodo del 2025, lo que representa un repunte del 33 por ciento de este delito, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El titular de Seguridad Ciudadana en la isla, Fernando González, informó que la mayoría de los llamados se reciben a través del número de emergencias 911, lo que permite activar de inmediato los protocolos de atención y protección para las posibles víctimas. Explicó que cada aviso es atendido como una situación de riesgo hasta descartar cualquier circunstancia que pueda poner en peligro la integridad de las personas involucradas.

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Esta situación mantiene en constante intervención al Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig).

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2025 se registró una media de 18 denuncias mensuales por este ilícito en el municipio; sin embargo, en lo que va del 2026 el indicador aumentó a alrededor de 25 expedientes al mes, lo que mantiene la preocupación de las autoridades.

El principal problema para la autoridad es la falta de denuncias formales / Antonio Blanco

Uno de los principales desafíos para las corporaciones de Seguridad continúa siendo la falta de querellas formales. González explicó que, pese a la intervención policial, muchas víctimas optan por no iniciar un procedimiento legal contra su agresor, situación que limita el seguimiento de los casos y dificulta la aplicación de medidas permanentes de protección.

“Muchas mujeres tienen miedo de denunciar por temor a represalias o por depender económicamente de su agresor. Es importante que sepan que existen instituciones que pueden brindarles apoyo y protección”, comentó Carla Mahay, trabajadora social.

Angélica Torres, vecina de la isla, consideró necesario fortalecer la cultura de la denuncia. “Muchas personas conocen casos de violencia, pero prefieren no involucrarse. Denunciar puede hacer la diferencia para proteger a una víctima”, expresó.