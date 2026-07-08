FMI baja pronóstico para México: prevé crecimiento de 1.2% en 2026 por incertidumbre económica

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su pronóstico de crecimiento para México y anticipó que la economía avanzará 1.2 por ciento en 2026, cuatro décimas menos frente a la estimación presentada en abril.

La revisión forma parte de la actualización de sus Perspectivas Económicas Globales, en la que el organismo advirtió que la incertidumbre continuará como un factor de presión para la actividad económica mexicana.

La nueva previsión también quedó por debajo del rango estimado por la Secretaría de Hacienda, que calcula un crecimiento de entre 1.8 y 2.8 por ciento para este año.

¿Por qué el FMI bajó su pronóstico para México?

El FMI señaló que México tendría una aceleración moderada después del bajo crecimiento de 2025, cuando la economía avanzó 0.5 por ciento. Sin embargo, el organismo consideró que la incertidumbre seguirá frenando la actividad, aun con políticas internas menos restrictivas.

Para 2027, el Fondo también ajustó a la baja su expectativa. Ahora prevé que el Producto Interno Bruto mexicano crezca 1.9 por ciento, por debajo del 2.2 por ciento calculado tres meses antes.

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El ajuste llega en un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, presiones inflacionarias y riesgos para el comercio. En su actualización, el FMI también redujo su previsión de crecimiento mundial para 2026 a 3.0 por ciento, tras advertir impactos por el conflicto en Medio Oriente y el aumento de la incertidumbre internacional.

¿Cómo se compara México con América Latina?

Las previsiones del FMI colocan a México por debajo del crecimiento estimado para América Latina. Para la región, el organismo espera un avance de 2.4 por ciento en 2026 y de 2.7 por ciento en 2027.

Esta diferencia refleja un escenario más cauteloso para la segunda mayor economía latinoamericana, en medio de dudas sobre inversión, comercio exterior y decisiones de política económica. También contrasta con el optimismo del gobierno federal, que ha destacado cifras de empleo formal, inversión extranjera y exportaciones.

Actualización de los pronósticos de crecimiento del FMI para 2026:



🇺🇸 Estados Unidos:2,3%

🇩🇪 Alemania:0,7%

🇫🇷 Francia:0,6%

🇬🇧 Reino Unido:1,0%

🇨🇳 China:4,6%

🇯🇵 Japón:0,6%

🇮🇳 India:6,4%

🇷🇺 Rusia:1,1%

🇧🇷 Brasil:2,4%

🇸🇦 Arabia Saudita:1,7%

🇳🇬 Nigeria:4,1%https://t.co/z9d2EJN1ry pic.twitter.com/zRmcx6f3vU — FMI (@FMInoticias) July 8, 2026

¿Qué riesgos observa el organismo?

El informe se publicó en una jornada marcada por nuevas tensiones internacionales, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en Ankara que daba por terminado el acuerdo de alto al fuego con Irán.

Ese contexto puede presionar los precios del petróleo, las cadenas de suministro y las condiciones financieras globales. Para México, el reto será sostener el consumo, atraer inversión y mantener estabilidad en un ambiente externo más incierto.

IO