Jenna Ortega preocupa a sus fans por supuesto cambio físico: esto dijo la actriz

Una reciente aparición de Jenna Ortega generó una ola de comentarios entre sus seguidores. La actriz participó en una entrevista con la revista Esquire y algunos usuarios señalaron un supuesto cambio físico al compararla con imágenes de años anteriores.

La conversación comenzó después de que circularan imágenes de Jenna Ortega correspondientes a 2025 y 2026. Las diferencias percibidas provocaron preguntas entre sus seguidores, aunque factores como el maquillaje, la iluminación, el ángulo de la cámara o el estilo de la producción pueden modificar notablemente una fotografía.

Más allá de las especulaciones en redes sociales, la actriz habló durante la entrevista sobre distintos momentos de su trayectoria y recordó que descubrió su vocación desde muy pequeña. Según relató, tenía apenas siete años cuando decidió que quería dedicarse a la actuación, una determinación que mantuvo pese a las dudas iniciales de sus padres.

El hábito que Jenna Ortega tenía cuando era niña

Durante la charla, Jenna Ortega también recordó cómo era trabajar siendo menor de edad y reconoció una conducta que actualmente considera poco saludable. La actriz explicó que durante sus primeros años en los sets de grabación evitaba pedir cualquier cosa para no interrumpir a los demás.

Ortega contó que podía pasar largas jornadas sin pedir siquiera agua y que en ocasiones tampoco comía durante el trabajo. Con el paso del tiempo, reconoció que esa actitud significaba no prestar suficiente atención a su propio bienestar.

La actriz comenzó a ganar mayor reconocimiento cuando protagonizó Stuck in the Middle, producción de Disney Channel estrenada en 2016, cuando tenía 13 años. Desde entonces, su carrera continuó creciendo hasta convertirse en una de las jóvenes figuras más reconocidas de Hollywood.

Actualmente, Jenna Ortega es conocida internacionalmente por interpretar a Wednesday Addams en Wednesday. Mientras sus seguidores continúan comentando su reciente aparición, la actriz aprovechó la entrevista para reflexionar sobre su infancia, su carrera y las exigencias que enfrentó desde sus primeros trabajos.