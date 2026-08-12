‘Topo Mayor’ llega a Colombia tras terremoto de 7.4, pero Gobierno restringe ingreso de brigadas extranjeras

Héctor Méndez, mejor conocido como el “Topo Mayor”, informó que llegó a Colombia para colaborar ante la emergencia provocada por el devastador terremoto de magnitud 7.4 que golpeó al país sudamericano el lunes 10 de agosto.

Alrededor de la medianoche del martes 11 de agosto, Méndez publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que confirmó su presencia en territorio colombiano y manifestó la disposición del equipo para participar en las tareas que sean necesarias.

“¡Hola, Colombia! Ya estamos aquí, en esta tierra hermana que tanto quiero y respeto”, escribió el rescatista mexicano. La publicación fue acompañada por una fotografía en la que aparece un grupo de rescatistas a bordo de una aeronave junto con integrantes de la tripulación.

En su mensaje, el “Topo Mayor” aseguró que llegaron preparados para aportar su experiencia y trabajo, además de agradecer el recibimiento y el apoyo recibido para el traslado.

¿Por qué Colombia restringió el ingreso de los Topos y otros rescatistas extranjeros?

La presencia de rescatistas mexicanos ocurre mientras el Gobierno colombiano mantiene restricciones para el ingreso de algunas brigadas internacionales de búsqueda y rescate.

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La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco informó que sostuvo comunicación con autoridades de Gestión del Riesgo de Colombia y que recibió la indicación de que, por el momento, no se permitiría el ingreso de nuevos grupos externos de rescate, debido a que las autoridades consideran cubierta esta etapa de la emergencia con los equipos desplegados en el país.

La organización mexicana señaló que respetará la determinación de Colombia y permanecerá pendiente de una nueva Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) que determine si se requiere el despliegue de personal adicional. Los Topos también pusieron a disposición apoyo técnico y humanitario.

¿Colombia rechazó toda la ayuda internacional tras el terremoto?

La restricción para algunas brigadas de rescate no significa que Colombia haya rechazado toda la asistencia internacional. El país comenzó a coordinar la recepción de ayuda humanitaria y ofrecimientos provenientes de distintas naciones.

El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, confirmó que países como México, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador y Perú se encuentran entre los que han planteado diferentes formas de asistencia.

Estados Unidos, por ejemplo, anunció recursos para refugios, alimentos y evaluación de daños, mientras otros gobiernos prepararon suministros y personal especializado.

La restricción para algunas brigadas de rescate no significa que Colombia haya rechazado toda la asistencia internacional / Brigada de Rescate Topos Tletelolco

El terremoto de magnitud 7.4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y dejó graves afectaciones en distintas zonas del país, particularmente en ciudades como Cali y Pereira. Las labores de búsqueda de sobrevivientes y atención a damnificados continúan mientras las autoridades actualizan el balance de víctimas.

La llegada del “Topo Mayor” se produce en medio de esa movilización internacional y de la coordinación que Colombia mantiene para definir qué tipo de apoyo requiere en cada etapa de la emergencia.

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