¿Tu tarjeta Va y Ven de estudiante venció? Esto necesitas para renovarla y seguir pagando 5 pesos

La tarjeta Va y Ven de tarifa social para estudiantes permite a alumnos de nivel básico, medio superior y superior acceder a una tarifa preferencial en el transporte público de Yucatán.

Sin embargo, para conservar este beneficio es necesario mantener vigente la credencial y realizar la renovación correspondiente de acuerdo con el ciclo escolar.

Si eres estudiante y utilizas el transporte público de manera frecuente, es importante revisar la fecha de vencimiento de tu tarjeta para evitar inconvenientes al momento de abordar las unidades del sistema Va y Ven.

¿Qué se necesita para renovar la tarjeta Va y Ven de estudiante?

Para realizar el trámite es necesario acudir de manera presencial a uno de los módulos de credencialización. El beneficiario debe presentarse personalmente y llevar la documentación requerida tanto en original como en copia. Los requisitos son:

Identificación oficial.

CURP, en caso de que el estudiante sea menor de edad.

Constancia de estudios.

Comprobante de domicilio.

Se recomienda reunir los documentos antes de acudir al módulo para agilizar el proceso de renovación.

Noticia Destacada Cómo llegar en Va y Ven al zoológico Animaya de Mérida desde el Centro Histórico

¿Cuánto cuesta la tarjeta Va y Ven para estudiantes?

La primera tarjeta de estudiante Va y Ven es gratuita. También se mantiene sin costo la reposición cuando la credencial haya vencido y corresponda realizar nuevamente el trámite. En caso de extravío, el costo de reposición es de 65 pesos.

¿Dónde se puede renovar la tarjeta Va y Ven?

Los trámites de credencialización pueden realizarse en distintos módulos ubicados en Mérida y en el interior del estado. Las sedes son:

Mercado San Benito.

Plaza Oriente.

Plaza Las Américas.

Plaza Fiesta.

Gran Plaza.

Oficinas Va y Ven de Valladolid.

Oficinas Va y Ven de Tizimín.

Es importante tomar en cuenta que los módulos de credencialización cierran a las 16:00 horas, por lo que se recomienda acudir con anticipación y considerar el tiempo necesario para completar el trámite.

¿Cuánto tiempo dura la tarjeta Va y Ven de estudiante?

La vigencia de la credencial depende del nivel educativo y del grado que curse el estudiante. Por ello, no todos los alumnos tienen la misma fecha de vencimiento.

Noticia Destacada Operadores del Va y Ven esperan el inicio de una nueva etapa tras la renuncia de Jacinto Sosa a la ATY

Vigencia para estudiantes de primaria

1.º a 4.º año: 2 años a partir de la fecha en que se realiza el trámite.

2 años a partir de la fecha en que se realiza el trámite. 5.º año: hasta el 30 de septiembre del ciclo escolar siguiente a la conclusión de primaria.

hasta el 30 de septiembre del ciclo escolar siguiente a la conclusión de primaria. 6.º año: hasta el 30 de septiembre del ciclo escolar siguiente.

Vigencia para estudiantes de secundaria

1.º año: 2 años a partir de la fecha del trámite.

2 años a partir de la fecha del trámite. 2.º año: hasta el 30 de septiembre posterior a la conclusión de secundaria.

hasta el 30 de septiembre posterior a la conclusión de secundaria. 3.º año: hasta el 30 de septiembre del ciclo escolar siguiente.

Vigencia para media superior, superior y posgrado

En estos niveles, la fecha en que se realiza el trámite determina la vigencia:

Del 16 de agosto al 31 de diciembre: la tarjeta tiene vigencia hasta el 31 de enero del año siguiente.

la tarjeta tiene vigencia hasta el 31 de enero del año siguiente. Del 1 de enero al 15 de agosto: la vigencia es hasta el 30 de septiembre.

Antes de acudir a un módulo es recomendable revisar la vigencia de la credencial y preparar la documentación solicitada.

La renovación debe realizarse cuando la tarjeta ya no se encuentre vigente, de acuerdo con las fechas correspondientes al grado y nivel educativo.