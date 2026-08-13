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Yucatán / Mérida

¿Tu tarjeta Va y Ven de estudiante venció? Esto necesitas para renovarla y seguir pagando 5 pesos

Antes del regreso a clases, es requerido mantener vigente la tarjeta Va y Ven de estudiante.

Por Redacción Por Esto!

13 de ago de 2026

2 min

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Se debe de renovar la tarjeta Va y Ven de estudiante cada cierto tiempo
Se debe de renovar la tarjeta Va y Ven de estudiante cada cierto tiempo / Especial

La tarjeta Va y Ven de tarifa social para estudiantes permite a alumnos de nivel básico, medio superior y superior acceder a una tarifa preferencial en el transporte público de Yucatán.

Sin embargo, para conservar este beneficio es necesario mantener vigente la credencial y realizar la renovación correspondiente de acuerdo con el ciclo escolar.

Si eres estudiante y utilizas el transporte público de manera frecuente, es importante revisar la fecha de vencimiento de tu tarjeta para evitar inconvenientes al momento de abordar las unidades del sistema Va y Ven.

¿Qué se necesita para renovar la tarjeta Va y Ven de estudiante?

Para realizar el trámite es necesario acudir de manera presencial a uno de los módulos de credencialización. El beneficiario debe presentarse personalmente y llevar la documentación requerida tanto en original como en copia. Los requisitos son:

  • Identificación oficial.
  • CURP, en caso de que el estudiante sea menor de edad.
  • Constancia de estudios.
  • Comprobante de domicilio.

Se recomienda reunir los documentos antes de acudir al módulo para agilizar el proceso de renovación.

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¿Cuánto cuesta la tarjeta Va y Ven para estudiantes?

La primera tarjeta de estudiante Va y Ven es gratuita. También se mantiene sin costo la reposición cuando la credencial haya vencido y corresponda realizar nuevamente el trámite. En caso de extravío, el costo de reposición es de 65 pesos.

¿Dónde se puede renovar la tarjeta Va y Ven?

Los trámites de credencialización pueden realizarse en distintos módulos ubicados en Mérida y en el interior del estado. Las sedes son:

  • Mercado San Benito.
  • Plaza Oriente.
  • Plaza Las Américas.
  • Plaza Fiesta.
  • Gran Plaza.
  • Oficinas Va y Ven de Valladolid.
  • Oficinas Va y Ven de Tizimín.

Es importante tomar en cuenta que los módulos de credencialización cierran a las 16:00 horas, por lo que se recomienda acudir con anticipación y considerar el tiempo necesario para completar el trámite.

¿Cuánto tiempo dura la tarjeta Va y Ven de estudiante?

La vigencia de la credencial depende del nivel educativo y del grado que curse el estudiante. Por ello, no todos los alumnos tienen la misma fecha de vencimiento.

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Vigencia para estudiantes de primaria
  • 1.º a 4.º año: 2 años a partir de la fecha en que se realiza el trámite.
  • 5.º año: hasta el 30 de septiembre del ciclo escolar siguiente a la conclusión de primaria.
  • 6.º año: hasta el 30 de septiembre del ciclo escolar siguiente.
Vigencia para estudiantes de secundaria
  • 1.º año: 2 años a partir de la fecha del trámite.
  • 2.º año: hasta el 30 de septiembre posterior a la conclusión de secundaria.
  • 3.º año: hasta el 30 de septiembre del ciclo escolar siguiente.
Vigencia para media superior, superior y posgrado

En estos niveles, la fecha en que se realiza el trámite determina la vigencia:

  • Del 16 de agosto al 31 de diciembre: la tarjeta tiene vigencia hasta el 31 de enero del año siguiente.
  • Del 1 de enero al 15 de agosto: la vigencia es hasta el 30 de septiembre.

Antes de acudir a un módulo es recomendable revisar la vigencia de la credencial y preparar la documentación solicitada.

La renovación debe realizarse cuando la tarjeta ya no se encuentre vigente, de acuerdo con las fechas correspondientes al grado y nivel educativo.

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