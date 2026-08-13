¿Tu tarjeta Va y Ven de estudiante venció? Esto necesitas para renovarla y seguir pagando 5 pesos

La tarjeta Va y Ven de tarifa social para estudiantes permite a alumnos de nivel básico, medio superior y superior acceder a una tarifa preferencial en el transporte público de Yucatán.
Sin embargo, para conservar este beneficio es necesario mantener vigente la credencial y realizar la renovación correspondiente de acuerdo con el ciclo escolar.
Si eres estudiante y utilizas el transporte público de manera frecuente, es importante revisar la fecha de vencimiento de tu tarjeta para evitar inconvenientes al momento de abordar las unidades del sistema Va y Ven.
¿Qué se necesita para renovar la tarjeta Va y Ven de estudiante?
Para realizar el trámite es necesario acudir de manera presencial a uno de los módulos de credencialización. El beneficiario debe presentarse personalmente y llevar la documentación requerida tanto en original como en copia. Los requisitos son:
- Identificación oficial.
- CURP, en caso de que el estudiante sea menor de edad.
- Constancia de estudios.
- Comprobante de domicilio.
Se recomienda reunir los documentos antes de acudir al módulo para agilizar el proceso de renovación.
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¿Cuánto cuesta la tarjeta Va y Ven para estudiantes?
La primera tarjeta de estudiante Va y Ven es gratuita. También se mantiene sin costo la reposición cuando la credencial haya vencido y corresponda realizar nuevamente el trámite. En caso de extravío, el costo de reposición es de 65 pesos.
¿Dónde se puede renovar la tarjeta Va y Ven?
Los trámites de credencialización pueden realizarse en distintos módulos ubicados en Mérida y en el interior del estado. Las sedes son:
- Mercado San Benito.
- Plaza Oriente.
- Plaza Las Américas.
- Plaza Fiesta.
- Gran Plaza.
- Oficinas Va y Ven de Valladolid.
- Oficinas Va y Ven de Tizimín.
Es importante tomar en cuenta que los módulos de credencialización cierran a las 16:00 horas, por lo que se recomienda acudir con anticipación y considerar el tiempo necesario para completar el trámite.
¿Cuánto tiempo dura la tarjeta Va y Ven de estudiante?
La vigencia de la credencial depende del nivel educativo y del grado que curse el estudiante. Por ello, no todos los alumnos tienen la misma fecha de vencimiento.
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Vigencia para estudiantes de primaria
- 1.º a 4.º año: 2 años a partir de la fecha en que se realiza el trámite.
- 5.º año: hasta el 30 de septiembre del ciclo escolar siguiente a la conclusión de primaria.
- 6.º año: hasta el 30 de septiembre del ciclo escolar siguiente.
Vigencia para estudiantes de secundaria
- 1.º año: 2 años a partir de la fecha del trámite.
- 2.º año: hasta el 30 de septiembre posterior a la conclusión de secundaria.
- 3.º año: hasta el 30 de septiembre del ciclo escolar siguiente.
Vigencia para media superior, superior y posgrado
En estos niveles, la fecha en que se realiza el trámite determina la vigencia:
- Del 16 de agosto al 31 de diciembre: la tarjeta tiene vigencia hasta el 31 de enero del año siguiente.
- Del 1 de enero al 15 de agosto: la vigencia es hasta el 30 de septiembre.
Antes de acudir a un módulo es recomendable revisar la vigencia de la credencial y preparar la documentación solicitada.
La renovación debe realizarse cuando la tarjeta ya no se encuentre vigente, de acuerdo con las fechas correspondientes al grado y nivel educativo.