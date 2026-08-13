Clima en Yucatán 14 de agosto: Calor de 40 grados predominará con probables chubascos este viernes

Este viernes 14 de agosto predominará el ambiente caluroso en Yucatán ante la baja probabilidad de chubascos en el transcurso del día, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida".

Detalló que este viernes habrá ambiente caluroso a muy caluroso en el día y cálido en la noche, con probabilidad de chubascos en Yucatán debido al paso de una nueva Onda Tropical, posible número 27.

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Además, se registrarán vientos del este de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, aunque en la tarde se tornarán del este-noreste y norte en el litoral yucateco.

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 40° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 22° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 23 y 36° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 25 y 34° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 26 y 34° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 33° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.