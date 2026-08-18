Belinda celebró su cumpleaños 37 en Nueva York con flores, Broadway y una cena familiar

Nueva York fue el escenario elegido por Belinda para recibir sus 37 años con una celebración alejada de los grandes reflectores. La cantante pasó esta fecha especial junto a sus familiares, quienes prepararon distintos detalles para hacer de su cumpleaños un momento inolvidable.

La artista cumplió años el pasado 15 de agosto y atraviesa una etapa importante en su carrera, pues próximamente estrenará Carlota, producción de época en la que dará vida a Carlota de México, la última emperatriz de México.

Aunque la intérprete mantuvo en privado buena parte de su festejo, su madre, Belinda Schüll, compartió algunos momentos de la celebración y permitió conocer los detalles que acompañaron a la cantante durante su estancia en Nueva York.

Belinda recibe cientos de flores por su cumpleaños

Uno de los detalles que más llamó la atención fueron los numerosos arreglos florales que llegaron para la cantante. La habitación donde se hospedaba quedó rodeada de rosas, globos y otros adornos preparados especialmente para la ocasión.

Entre los regalos destacaron las peonías, una de las flores favoritas de Belinda. La propia cantante mostró en sus redes sociales algunos de los arreglos que recibió y expresó su emoción por tener más de una docena de estas flores durante su cumpleaños.

Su madre también dedicó un mensaje especial a la artista y destacó que esta celebración tenía un significado particular porque la familia pudo reunirse para compartir y crear nuevos recuerdos juntos.

La familia de Belinda la acompañó en Nueva York

Durante el viaje, la cantante estuvo acompañada por su madre, Belinda Schüll, su padre, Ignacio Peregrín, y su hermano Nachito, quienes participaron en las actividades organizadas para festejarla.

Más que una celebración multitudinaria, Belinda optó por disfrutar de una jornada íntima y familiar, rodeada de las personas más cercanas a ella.

La celebración también incluyó una visita a Broadway, donde la familia acudió al Palace Theatre para disfrutar de The Lost Boys: A New Musical, uno de los espectáculos que forman parte de la cartelera teatral de Nueva York.

Belinda termina su cumpleaños con una serenata

Después de la función, la familia compartió una cena especial. El momento más emotivo ocurrió cuando los meseros se acercaron para cantarle Happy Birthday a la cantante.

Así, Belinda recibió sus 37 años entre flores, teatro y familia, en una celebración discreta pero llena de detalles que dejaron ver el cariño de sus seres queridos.

El festejo llega mientras la artista se prepara para una nueva etapa profesional con Carlota, proyecto que representa uno de sus trabajos más importantes y que mantiene la atención de sus seguidores.