Reportera y camarógrafo son atropellados en una transmisión en vivo en Monterrey; ¿cuál es su estado de salud?

Cuando estaba en plena transmisión en vivo, la reportera Alma de la Rosa Flores y su compañero camarógrafo, Cristo Morales sufrieron un incidente, ya que fueron atropellados, este viernes 2 de octubre.

El momento ocurrió cuando estaban informando sobre las fuertes lluvias que han afectado la ciudad de Monterrey. Los hechos ocurrieron, cuando estaban en un enlace para reportar la caída de un árbol en una de las avenidas principales de la ciudad.

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¿Cómo sucedieron los hechos y cuál es el estado de salud de la reportera?

Durante la transmisión, la periodista fue atropellada por una camioneta, la cual perdió el control y derrapó en dirección hacía la reportera y su camarógrafo.

Alma de la Rosa Flores tuvo que ser llevada al hospital para ser atendida, así lo confirmó Mario Gámez, quien reveló que tanto la reportera y su camarógrafo se encuentran fuera de peligro.

“Alma de la Rosa presentó múltiples golpes, pero al parecer ninguna fractura. Su compañero Cristo Morales si tuvo algunas fracturas, pero se encuentra estable”

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Horas más tarde, Mario Gámez que los médicos que los atendieron, ya habían descartado posibles fracturas, mientras que la periodista agradeció desde las muestras de apoyo que recibió de sus colegas.

Gracias a Dios, nuestra compañera reportera de @gamavisionmx Alma de la Rosa Flores y su camarógrafo Cristo Morales se encuentran bien y estables tras ser atropellados por una camioneta mientras realizaban una cobertura en vivo en Avenida Morones Prieto en #Monterrey 🙏 pic.twitter.com/3QZGe4OH2h — David Faz (@davidfaz) October 2, 2026

“Llevo 35 años de reportera. No había visto las imágenes, pero me las imaginaba. Agradecida con Dios, con la vida y con todas las personas que se preocuparon por nosotros. Darles las gracias a todos. Estamos ya mejor”

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