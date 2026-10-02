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Embajada de Estados Unidos alerta a sus ciudadanos por marcha del 2 de octubre en CDMX

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Embajada de Estados Unidos alerta a sus ciudadanos por marcha del 2 de octubre en CDMX

La representación diplomática pidió evitar las zonas de protesta y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades ante posibles incidentes y afectaciones viales.

Por Redacción Por Esto!

2 de oct de 2026

2 min

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2 de octubre no se olvida: Así fue la marcha, a 57 años de la matanza en Tlatelolco
2 de octubre no se olvida: Así fue la marcha, a 57 años de la matanza en Tlatelolco
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Ante las movilizaciones previstas este viernes 2 de octubre en la Ciudad de México, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos, a quienes recomendó extremar precauciones y evitar las zonas por donde avanzarán los contingentes.

La advertencia se produce por la marcha conmemorativa por los 58 años de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. La movilización principal está programada para comenzar alrededor de las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas y avanzar hasta el Zócalo capitalino.

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En su comunicado, la Embajada estadounidense señaló que, con base en antecedentes de movilizaciones anteriores, considera que existe una alta probabilidad de actos de vandalismo y posibles hechos de violencia durante la jornada. También anticipó una importante presencia de elementos de seguridad y afectaciones al tránsito en el centro de la capital. Se trata de una previsión de la representación diplomática y no de la confirmación de que necesariamente ocurrirán incidentes.

Como medidas preventivas, la representación estadounidense recomendó a sus ciudadanos evitar las áreas cercanas a protestas y manifestaciones, mantenerse informados mediante medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

Embajada de EU advierte posibles incidentes durante marcha del 2 de octubre
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La movilización convocada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas partirá de Tlatelolco y recorrerá vialidades como Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida 5 de Mayo, antes de llegar a la Plaza de la Constitución. La Secretaría de Seguridad Ciudadana prevé cortes y complicaciones para la circulación durante el paso de los contingentes.

Por su parte, integrantes del Comité 68 habían señalado previamente que la marcha sería pacífica. La jornada conmemora los acontecimientos de 1968 y plantea demandas de justicia, verdad y no repetición, además de otras reivindicaciones de organizaciones estudiantiles y sociales.

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