Llegan 300 mdp para reforzar el sector salud en Campeche

Campeche recibió este jueves alrededor de 300 millones de pesos de apoyo extraordinario del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer al sector salud, con la llegada de las primeras remesas de insumos que permitirán mejorar el abasto en la red hospitalaria de la Entidad y garantizar la atención de diversos servicios durante este año y el próximo.

El secretario de Salud (SSA) del Estado, Orlando Alvarado Rivadeneyra, informó que estos recursos incluyen un rubro específico para el Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde ya comenzaron a llegar reactivos e insumos para realizar estudios especializados que anteriormente no podían efectuarse en Campeche, lo que permitirá reforzar la vigilancia epidemiológica y sanitaria.

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Explicó que entre las pruebas que podrán fortalecerse se encuentran las relacionadas con dengue, VIH, sífilis y hepatitis C, además de detecciones de cólera, análisis de alimentos y estudios de agua, en coordinación con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam). Los insumos permitirán contar con reactivos, algunos de ellos de alto costo, para realizar las pruebas de manera oportuna y con calidad.

El funcionario destacó que esta primera remesa permitirá garantizar los insumos necesarios para la operación del laboratorio durante el resto de 2026 y parte de 2027. No obstante, adelantó que el proyecto contempla una segunda etapa con la incorporación de nuevas tecnologías y equipos de mayor precisión para ampliar la capacidad diagnóstica.

Además, se contempla una tercera etapa que incluye la llegada, por primera vez, de un laboratorio móvil completo, que inicialmente será trasladado a Ciudad del Carmen para funcionar como otra sede del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Su principal ventaja será la posibilidad de movilizarlo a cualquier municipio donde se presente una contingencia o algún riesgo epidemiológico que requiera atención inmediata.

Alvarado Rivadeneyra señaló que el fortalecimiento de la capacidad de análisis resulta especialmente importante durante la actual temporada de mayor incidencia de dengue, enfermedad que se mantiene bajo vigilancia permanente. Reconoció que Campeche registra un incremento en los casos, aunque aseguró que hasta el momento no se han presentado casos graves y que la situación no representa actualmente un riesgo epidemiológico para la población.

El secretario de Salud indicó que los recursos gestionados por el Gobierno estatal permitirán atender de manera inmediata necesidades de abasto, particularmente en materia de reactivos, y fortalecer las labores de vigilancia para detectar oportunamente enfermedades transmisibles y posibles riesgos sanitarios en agua y alimentos que se presenten en todo el Estado.