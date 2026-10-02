Motociclista sale proyectado y choca contra un poste tras fuerte accidente en Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital luego de protagonizar un fuerte accidente contra una camioneta en calles de la colonia Tecolutla, donde ambas unidades terminaron con daños materiales de consideración.

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El percance ocurrió sobre la calle 38, en el cruce con la calle 33, donde, de acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el conductor de una motocicleta Italika semiautomática, de color rojo y con placas de circulación 79GUL2 del estado de Campeche, circulaba sobre la calle 40 con dirección a la colonia Cuauhtémoc, presuntamente con preferencia de paso.

Sin embargo, al llegar al cruce fue impactado por una camioneta Ford de color plata, con placas DHX-605-B del estado de Campeche, cuya conductora presuntamente intentó ganarle el paso, provocando la colisión.

Debido a la fuerza del impacto, el motociclista salió proyectado hacia la banqueta y terminó chocando contra un poste de madera, lo que le ocasionó diversas lesiones.

Una camioneta Ford presuntamente intentó ganarle el paso, provocando la colisión.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios y, tras valorarlo, determinaron trasladarlo a un hospital para recibir atención médica.

Por su parte, la conductora de la camioneta acompañó al lesionado y manifestó que se haría responsable de los gastos médicos y los daños ocasionados durante el accidente.

Finalmente, ambas unidades fueron retiradas de la zona de circulación y colocadas a un costado de la vialidad para evitar mayores afectaciones al tránsito. No obstante, al no intervenir las autoridades de Vialidad, los involucrados habrían optado por llegar a un acuerdo particular para solucionar las responsabilidades y los daños derivados del percance.

JGH