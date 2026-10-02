Marcha del 2 de octubre en la CDMX: EN VIVO

Este viernes 2 de octubre se realizarán distintas marchas, concentraciones estudiantiles y actividades conmemorativas en la Ciudad de México por el 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco de 1968.

Las movilizaciones principales tendrán como destino el Zócalo capitalino, por lo que se prevén afectaciones viales durante la tarde en distintos puntos del Centro Histórico y zonas aledañas.

El Comité 68 Pro Libertades Democráticas convocó a una movilización desde la Plaza de las Tres Culturas, mientras que el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) partirá desde el Hemiciclo a Juárez. En años anteriores, estas organizaciones también han encabezado actos y marchas conmemorativas por el 2 de octubre.

¿A qué hora inicia la marcha del 2 de octubre?

La movilización del Comité 68 está programada para comenzar a las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con dirección al Zócalo.

Por su parte, el STUNAM prevé iniciar su recorrido alrededor de las 15:30 horas desde el Hemiciclo a Juárez.

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Durante la jornada también se esperan concentraciones de estudiantes de la UNAM, IPN, UAM, UACM y otras instituciones educativas antes de incorporarse a los contingentes principales.

¿Qué calles tendrán afectaciones por las marchas?

Entre las vialidades que podrían registrar cierres temporales o reducción de carriles se encuentran Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Ricardo Flores Magón, Paseo de la Reforma y vialidades de acceso al Centro Histórico.

Las afectaciones dependerán del avance de los contingentes y de los cortes que establezcan las autoridades de tránsito. La SSC suele recomendar anticipar traslados y utilizar rutas alternas durante movilizaciones de este tipo.

¿Por qué se marcha cada 2 de octubre?

La movilización conmemora los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, donde una concentración del movimiento estudiantil fue reprimida por fuerzas del Estado.

Desde entonces, sobrevivientes, estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales realizan actos para recordar a las víctimas y exigir verdad, justicia y garantías de no repetición.

Para este 2026 también se prevén actividades político-culturales y una rodada ciclista que llegará a Tlatelolco antes del inicio de la marcha principal.

IO