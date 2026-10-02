Elisa Hernández se apunta por el Distrito 01; busca candidatura federal de Morena para 2027

La exdiputada local y exsecretaria de Gobierno, Elisa Hernández Romero, concluyó este viernes su registro ante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como aspirante a la coordinación del Distrito Federal 01, con miras a obtener la candidatura a una diputación federal en el proceso electoral de 2027.

Tras formalizar su inscripción, Hernández Romero señaló que respetará las reglas y los tiempos establecidos por Morena, así como a las personas que también participen en el proceso interno, manifestó confianza en el mecanismo de selección mediante encuestas y aseguró que aceptará los resultados que se deriven de este procedimiento.

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La exfuncionaria indicó que, una vez concluido el periodo de registros, previsto para este domingo, comenzará la etapa de encuestas entre las personas inscritas, Morena deberá definir a sus perfiles para los 300 distritos federales, con un plazo máximo establecido hasta el 31 de diciembre, aunque la aspirante consideró que los resultados podrían conocerse antes de esa fecha.

Respecto al escenario de Morena rumbo a 2027, la exsecretaria de Gobierno afirmó que el partido avanza en un proceso de consolidación y llamó a mantener la unidad entre sus integrantes. Sobre la situación política al interior de Campeche, Hernández Romero sostuvo que todavía no existe una ruptura oficial entre Morena y el Partido Verde.

Explicó que las negociaciones para definir posibles alianzas corresponden a las dirigencias nacionales y que, hasta el momento, los señalamientos sobre una separación forman parte de versiones que no han sido confirmadas al interior del partido.