Lorito de Bolonchén vence a las Agujas de Hopelchén en la Liga Chenera de Beisbol

En duelo por el liderato, M. S. Lorito de Bolonchén de Rejón ganó 8-1 a las tradicionales Agujas de Hopelchén, en acciones de la jornada 8 de la Liga Chenera de Beisbol Edición 19 “Ignacio ‘El Tigre’ España Solís”, realizado en el estadio de beisbol de la unidad deportiva “20 de noviembre” de la ciudad de Hopelchén, casa de las Agujas.

El pitcher ganador fue Roberth Sosa en toda la ruta, en tanto que la derrota fue para Cristian Balam en labor de cuatro entradas y un tercio, y relevo de Mario Paat quién concluyó el juego.

Con dos fuera, Agujas anotó la carrera de la quiniela del juego en el cierre de la primera entrada, Raúl Ávila dio sencillo al jardín izquierdo, y enseguida el cuarto en el orden al bate Cristian Balam lo remolcó con doblete al jardín central, para ponerse arriba en la pizarra.

En la parte alta de la segunda entrada, Lorito se fue arriba con largo jonrón al jardín izquierdo de Manuel Gómez, para poner arriba a su equipo, carrera que hubiese bastado para el triunfo del equipo visitante comandado por Guillermo “Memo” Barrera.

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De ahí en adelante, los pitcher Roberth por Lorito y Cristian por las Agujas se enfrascaron a un duelo de pitcheo, y fue hasta en la quinta entrada en su parte alta cuando Lorito amplió su ventaja e hizo decisivo rally de cinco carreras haciendo “explotar” al abridor Cristian Balam, y el ingreso de Mario Paat en el relevo.

En esa entrada, después de un out, Fabián Noh abrió la fiesta con doblete al central, Jorge Rodríguez recibió boleto gratis, Iván Tacú respondió con sencillo al derecho productor de la segunda carrera del equipo visitante, Manuel Gómez recibió base gratis, Pablo Dorantes siguió con hit al izquierdo, Ángel Noh fue el segundo out con flay al pitcher, y Roberth Sosa en apoyo a su cuenta conectó limpio doblete al jardín central.

En la séptima entrada, Lorito anotó sus dos últimas carreras con golpe a Manuel Gómez y anotó con triple de Ángel Noh, y a su vez éste anotó con jit de Roberth Sosa, para poner el definitivo 8-1.

De su lado, Roberth Sosa después de la única carrera que recibió en la primera entrada colgó ocho argollas seguidas y ya no permitió más daño. Con este triunfo, Lorito puso su récord en 6 triunfos y una derrota y se quedó solo en el liderato de la Liga, en tanto que Agujas tiene foja de cinco victorias y dos derrotas.