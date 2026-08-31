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Percance vehicular entre dos autos particulares deja daños materiales en la Región 228 de Cancún

Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de ninguno de los conductores o acompañantes a un hospital.

Por Erick Díaz

31 de ago de 2026

2 min

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Los ocupantes no sufrieron lesiones de gravedad tras el impacto.
Los ocupantes no sufrieron lesiones de gravedad tras el impacto. / Foto: Por Esto!

Un percance vehicular se registró la tarde de este lunes en las inmediaciones de la Región 228, donde dos vehículos particulares colisionaron luego de que, presuntamente, uno de los conductores no respetara un alto preventivo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta de color gris circulaba por la zona y, al llegar a una intersección, presuntamente no realizó el alto correspondiente, por lo que continuó su trayectoria e invadió la vía por donde circulaba un automóvil de color blanco que contaba con preferencia de paso.

Debido a esta maniobra, ambos vehículos terminaron impactándose, provocando daños materiales en las unidades involucradas. El hecho generó movilización en el sector y llamó la atención de automovilistas y vecinos que se encontraban en las inmediaciones.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de ninguno de los conductores o acompañantes a un hospital. Únicamente se registraron daños materiales derivados del impacto.

Tras recibir el reporte, al lugar arribó una unidad de Seguridad Pública para tomar conocimiento de lo ocurrido y verificar que la situación no representara un riesgo para otros conductores que transitaban por la zona.

Las calles quedaron en la oscuridad y solo alumbraban las luces de los autos.

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Los involucrados permanecieron en el sitio a la espera de sus respectivas compañías aseguradoras, con el objetivo de realizar la evaluación de los daños y llegar a un acuerdo para determinar la responsabilidad correspondiente y cubrir las reparaciones de los vehículos.

Elementos de la autoridad realizaron las diligencias iniciales y mantuvieron vigilancia en el área mientras los conductores esperaban la llegada de los ajustadores.

Serán las aseguradoras, con base en la revisión de los vehículos y las circunstancias en las que ocurrió el accidente, las que determinen el monto de los daños y el procedimiento para su reparación.

El incidente quedó únicamente en pérdidas materiales, sin que se registraran víctimas que lamentar.

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