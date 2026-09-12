Hospitalizan a María Daniela de emergencia y cancelan presentación en Tijuana

Los seguidores de María Daniela y su Sonido Lasser recibieron una noticia inesperada este sábado, luego de que la agrupación anunciara la cancelación de su presentación en Tijuana debido a un problema de salud que llevó a su vocalista, María Daniela, al hospital.

El concierto estaba programado para realizarse el 12 de septiembre, pero horas antes de que comenzara el espectáculo, la banda informó a través de sus redes sociales que no podría subir al escenario debido a la hospitalización de la cantante.

En un primer momento, el grupo no proporcionó detalles sobre la causa de la emergencia médica. Más tarde, María Daniela explicó mediante sus redes sociales que había presentado un virus respiratorio fuerte por el que necesitó atención médica.

María Daniela revela cómo se encuentra tras salir del hospital

Después de la preocupación que generó la noticia, la propia cantante compartió una actualización con sus seguidores.

María Daniela informó que ya había sido dada de alta y que se encontraba en casa, donde permanecería en reposo para continuar con su recuperación.

La vocalista también agradeció las muestras de cariño que recibió durante las horas posteriores a su hospitalización y ofreció una disculpa a los fans que habían realizado gastos para acudir al concierto, como transporte y hospedaje.

A través de su mensaje, la cantante manifestó su intención de reencontrarse con el público de Tijuana cuando sea posible realizar nuevamente la presentación.