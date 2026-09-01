Lionel Richie hospitalizado: preocupa su estado de salud tras desvanecerse durante un concierto

Lo que parecía ser una noche más de música terminó con un momento de tensión para Lionel Richie. El cantante, de 77 años, tuvo dificultades para mantenerse de pie durante su presentación en Missouri y, antes de concluir el espectáculo, necesitó sentarse. Horas después, fue ingresado a un hospital de St. Louis para recibir atención médica.

El episodio ocurrió el sábado 29 de agosto en The Muny, recinto donde el intérprete se presentó ante sus seguidores. Cuando el concierto estaba por terminar, Richie solicitó a su equipo una silla mientras interpretaba “All Night Long”, uno de sus temas más conocidos.

¿Qué le pasó a Lionel Richie?

Tras el concierto, Lionel Richie acudió por voluntad propia a un hospital de la ciudad para someterse a diferentes estudios médicos. De acuerdo con las fuentes citadas en el reporte, su ingreso tuvo carácter preventivo y los médicos analizaban si el malestar podía estar relacionado con una posible deshidratación.La situación generó inquietud debido a que no sería la primera vez que el cantante presenta dificultades durante una presentación en los últimos meses. El antecedente más reciente ocurrió a finales de junio, cuando Richie también necesitó una silla durante un concierto en Minnesota y terminó antes de lo programado después de decirle al público que se sentía mareado.

Lionel Richie tuvo que aplazar conciertos

Después de aquel incidente, los problemas de salud también afectaron la agenda del cantante. Dos fechas de su gira “Sing a Song All Night Long”, correspondientes a Chicago y Columbus, Ohio, fueron pospuestas luego de que sus médicos le recomendaran descansar y recuperarse por completo.

Pese a la preocupación de sus seguidores, el propio Lionel Richie había intentado tranquilizarlos semanas atrás. El 4 de julio publicó un mensaje en redes sociales para agradecer las muestras de cariño y aseguró que se encontraba bien.

¿Cuál es el estado de salud de Lionel Richie?

El reporte señaló que Richie permanecía bajo atención médica y que se esperaba su alta hospitalaria el martes 1 de septiembre. Sin embargo, hasta el momento señalado en la fuente no existía una actualización adicional sobre su evolución ni un diagnóstico confirmado que explicara los recientes episodios.

La última publicación mencionada correspondía al jueves previo al reporte, cuando el cantante rindió homenaje a Dolly Parton. Desde entonces, no había compartido información sobre su estado de salud, por lo que sus seguidores permanecían atentos a cualquier comunicado del artista o de su equipo.