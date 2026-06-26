Kenia Os va a ser coronada como reina en la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026

Este próximo sábado 27 de junio, se llevará a cabo uno de los eventos más esperados del año para la comunidad, hablamos de La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026. Con la cual miles de personas se darán cita en Paseo de la Reforma para disfrutar de la diversidad.

Ante la magnitud del evento, muchos asistentes se han cuestionado algunos detalles, para esta edición del 2026, donde Kenia Os será coronada como reina.

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Kenia Os va a ser la reina de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026

Cabe mencionar que, uno de los momentos más memorables es la coronación de la Marcha del Orgullo, la cual se va a hacer en la Plancha del Zócalo.

Anteriormente, se tenía la duda si la marcha llegaría hasta la plancha del Zócalo, pero posteriormente fue confirmado que sí será posible llegar al corazón de la Ciudad de México, gracias al Gobierno de la Ciudad de México y el Comité Gay Pride CDMX.

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Se confirmó que el recorrido comenzará a las 10:00 am en el Ángel de la Independencia, hasta llegar al Centro Histórico, pasando por las siguientes avenidas:

Ángel de la Independencia.

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calle 5 de Mayo.

Zócalo de la Ciudad de México.

Además de Kenia Os, también se espera la participación de Niurka Marcos y María Daniela y su Sonido Lasser, entre otros.

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