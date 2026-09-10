Beba Montes lanza misterioso mensaje tras la salida de Gala Montes de LCDLFM

Tras la repentina salida de Gala Montes de ‘La Casa de los Famosos México’ que tuvo lugar el pasado martes 8 de septiembre de 2026, su hermana Beba Montes reaccionó en redes sociales con un misterioso mensaje que captó de inmediato la atención de los usuarios y seguidores de la actriz.

Fue por medio de sus redes sociales que Beba compartió unas cuantas palabras que han generado gran revuelo entre sus seguidores. Si bien la influencer no mencionó directamente a su hermana, los fanáticos han señalado que está mandando un mensaje relacionado a lo sucedido con Gala.

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¿Qué dijo Beba Montes sobre la salida de Gala Montes de LCDLFM?

En el clip compartido por Beba Montes en su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió un breve texto que gran parte de sus seguidores y público del show relacionaron con la salida de su hermana del programa; señalando esto como una clara indirecta hacia la situación que vivió Gala Montes.

El video que fue grabado desde el interior de su automóvil se puede apreciar a Beba y con el mensaje: “Si me preguntan... yo no sé nada, pero sé demasiado”, aunque no mencionó nada relacionado con su hermana. Los fanáticos han señalado que se trata de una indirecta y reprocharon su falta de apoyo.

En la sección de comentarios, usuarios comentaron que Beba Montes no mostró apoyo hacia su hermana, señalando el distanciamiento familiar que existe entre ellas e incluso recordando las peleas que han tenido Gala y su mamá, conflictos que han mantenido a la familia alejada.

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