Diócesis de Cancún-Chetumal alerta por hombre que se hace pasar por sacerdote

"Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces".

Con esa cita del Evangelio según san Mateo, la Diócesis de Cancún-Chetumal, a través del Decanato Sagrado Corazón de Jesús, cerró un comunicado en imagen dirigido a los fieles laicos y grupos apostólicos de la demarcación para advertir sobre un hombre que, sin ser sacerdote ni diácono, se ha dedicado a hacerse pasar como tal en distintos espacios de Chetumal.

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El señalado fue identificado como Edwin "N", de quien la institución religiosa aclaró de manera categórica que no cuenta con la sagrada ordenación, ni en esta diócesis ni en ninguna otra, pese a presentarse ante la ciudadanía como sacerdote o diácono, según se establece en el aviso difundido de manera oficial.

Según el comunicado, el hombre ha utilizado como punto de operación la comunidad de San Martín, desde donde extiende su presencia hacia hospitales, funerarias y domicilios particulares de la capital del estado.

En esos espacios, de acuerdo con la denuncia pública de la Diócesis, ofrece acompañamiento o servicios religiosos que aprovecha para solicitar apoyos económicos a las personas, recurriendo para ello a engaños y mentiras sobre su verdadera condición dentro de la Iglesia católica.