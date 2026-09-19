Bravas aplasta a Mieleras en la final de softbol de Hopelchén

Con una sólida ofensiva y buen pitcheo de Alejandra Poot, Bravas de El Poste venció 10 carreras a 1 a Mieleras de Cancabchén en el primer juego de la gran final, colocándose a un triunfo del campeonato de la Liga Sabatina de Softbol Libre Femenil “Puro Hopelchén”.

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Este encuentro se realizó en el campo número 2 de la comunidad de Cancabchén, el cual reunió a cientos de aficionados al llamado “deporte de la pelota blanda”, tanto de esa localidad como de comunidades vecinas y de la lejana población de El Poste, cuyos seguidores recorrieron 80 kilómetros para apoyar a sus jugadoras.

Ganó el juego Alejandra Poot en toda la ruta, mientras que la derrota fue para Elvi Pacheco, quien lanzó cinco episodios completos y fue relevada por Cecilia Villarreal para concluir el encuentro.

El equipo visitante tomó el control desde la misma primera entrada al anotar un par de carreras, aumentó su ventaja en el tercer rollo con dos rayitas más y sumó una carrera en la cuarta tanda para ponerse 5-0 arriba.

Bravas amarró el triunfo con un decisivo racimo de cuatro carreras en la sexta entrada, ya sobre los lanzamientos de Ceci Villarreal, quien relevó a la abridora Elvi Pacheco. No conformes con el marcador de 9-0, las visitantes timbraron su última carrera en la apertura del séptimo capítulo.

Por su parte, la serpentinera Alejandra Poot dominó a la ofensiva de Mieleras, manteniéndolas en cero durante las primeras seis entradas. Fue hasta el cierre de la séptima tanda cuando se le escapó la blanqueada, permitiendo la única carrera local debido a una pifia del cuadro defensivo.

El arbitraje estuvo a cargo de Héctor “La Parca” Sandoval Estrella detrás del plato y de Gerardo “Dumbo” Balam Caamal en las bases, ambos con una labor acertada.

La serie final se trasladará a la comunidad de El Poste para disputar el segundo juego el próximo sábado. Mieleras estará obligada a ganar para mantenerse con vida y regresar la serie a Cancabchén; de lo contrario, Bravas obtendría el triunfo para alzar su segundo campeonato en cinco ediciones.

JGH