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Chef chetumaleño Kevin Chávez representará a México en final regional de S.Pellegrino Young Chef

El chef chetumaleño competirá del 26 al 30 de septiembre en Panamá, donde representará a México en la Final Regional de S.Pellegrino Young Chef Academy 2026/2027.

Por Fernando Baeza

19 de sept de 2026

2 min

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La propuesta gastronómica de Kevin Chávez está inspirada en la riqueza de Yucatán y la conexión entre el mar y los traspatios
La propuesta gastronómica de Kevin Chávez está inspirada en la riqueza de Yucatán y la conexión entre el mar y los traspatios / Especial

Del 26 al 30 de septiembre se llevará a cabo en Panamá la Final Regional de la S.Pellegrino Young Chef Academy 2026/2027, certamen en el que el chef chetumaleño Kevin Chávez representará a México, de acuerdo con información dada a conocer sobre su participación en este concurso gastronómico de proyección internacional.

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Kevin Chávez, jefe de cocina del hotel Chablé Yucatán y egresado de la Universidad Tecnológica de Chetumal (UT Chetumal), llega a esta instancia acompañado de su mentor, Alejandro Chávez Moreno, con quien inició un proceso de aprendizaje e intercambio de cara a la competencia en territorio panameño.

Para esta final, el chef presentará como plato insignia una propuesta llamada "Entre el mar y el traspatio", inspirada en la riqueza de Yucatán y en la conexión entre el mar y los traspatios y ka'anches de las comunidades locales. La preparación busca poner en valor los ingredientes, las tradiciones y el trabajo de quienes continúan cultivando y preservando ese vínculo con el territorio, según explicó el propio chef previo a su viaje a Panamá.

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Otro caso de proyección internacional también egresado de la UT Chetumal, es el chef David Jesús Zavala Mora, quien fue seleccionado entre los diez mejores chefs jóvenes del centro de Europa. Su trayectoria incluyó una pausa en sus estudios de Técnico Superior Universitario para trasladarse a trabajar a Argentina; a su regreso a Chetumal, abrió un restaurante pop-up que operó durante tres meses en la ciudad. Tiempo después concluyó su licenciatura y volvió a salir del país, esta vez para radicar y trabajar principalmente en Alemania.

Con la fecha de la Final Regional ya definida, la atención en Chetumal se centrará en los próximos días en el desempeño de Kevin Chávez frente a los representantes de otros países de Latinoamérica, en una competencia de la que hasta el momento no se ha informado si tendrá transmisión pública ni si el chef ofrecerá alguna actividad en la ciudad antes de su viaje a Panamá.

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