Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba: fecha, horario y dónde ver la pelea en México

Después de permanecer dos años fuera de los cuadriláteros, Andy Ruiz Jr. está listo para regresar a la acción. El excampeón mundial de peso pesado enfrentará al polaco Damian Knyba en una pelea que podría marcar un punto importante en su carrera.

El combate representa una nueva oportunidad para The Destroyer, quien busca recuperar protagonismo y mantener vigente su objetivo de disputar nuevamente un título mundial. Sin embargo, el largo periodo sin pelear y las condiciones físicas del rival serán factores que deberá superar.

La función se realizará este viernes 4 de septiembre de 2026 en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Knyba llega con un récord de 17 victorias, una derrota y 11 triunfos por nocaut, mientras que Ruiz Jr. presume una marca de 35 victorias, dos derrotas y un empate, con 22 nocauts.

Para Ruiz, el regreso llega después de una etapa complicada. Desde su histórica victoria sobre Anthony Joshua en junio de 2019, el mexicano-estadounidense ha tenido poca actividad y únicamente ha disputado tres combates más.

Tras aquella victoria, Ruiz perdió la revancha frente a Anthony Joshua en diciembre de 2019. Posteriormente derrotó a Chris Arreola y Luis Ortiz, mientras que su presentación más reciente terminó en empate ante Jarrell Miller en agosto de 2024.

Ahora, Damian Knyba aparece como el siguiente obstáculo para un Ruiz que necesita ofrecer una actuación convincente. La diferencia de estatura y los dos años sin actividad competitiva podrían representar desafíos importantes durante el enfrentamiento.

¿Dónde ver la pelea de Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba?

Los aficionados de México y América Latina podrán seguir la pelea mediante televisión de paga. La transmisión estará a cargo de ESPN, mientras que el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming Disney.

La función está programada para comenzar a las 17:30 horas, aunque todavía no se ha confirmado el horario exacto en el que subirán al ring Andy Ruiz Jr. y Damian Knyba.

Transmisión en México y otros países

TV abierta: No habrá transmisión.

No habrá transmisión. TV de paga: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney.

Disney. Inicio de la función: 17:30 horas.

17:30 horas. Estados Unidos: TNT Sports.

TNT Sports. Resto del mundo: DAZN.

El regreso de Andy Ruiz Jr. genera expectativa no solo por su enfrentamiento ante Knyba, sino también por lo que pueda representar para el futuro de su carrera. Una victoria contundente podría abrirle nuevamente el camino hacia peleas de mayor relevancia dentro de la división de los pesos pesados.