Raúl Asencio: ¿qué castigo recibió el jugador del Real Madrid por conducir en estado de ebriedad?

Una nueva polémica rodea a Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, luego de que un tribunal en España lo condenara por conducir bajo los efectos del alcohol. El futbolista fue sometido a un control en agosto y registró una cantidad de alcohol muy superior a la permitida.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto, cuando el jugador circulaba por Gran Canaria. El examen de alcoholemia arrojó un resultado de 0.90 miligramos por litro, una cifra que prácticamente cuadruplicó el límite establecido para los conductores.

De acuerdo con reportes de medios españoles, Asencio reconoció los hechos tres días después de haber sido sometido a la prueba. El incidente ocurrió justo antes del comienzo de la nueva temporada de futbol en España.

Como consecuencia, el futbolista recibió una multa de 14 mil 400 euros, cantidad que equivale aproximadamente a 285 mil pesos mexicanos. Además, las autoridades determinaron retirarle su licencia de conducir durante ocho meses.

El episodio ocurrió el mismo día en que el Real Madrid disputó un partido amistoso contra el Schalke 04 en Alemania. El conjunto merengue se impuso 0-3, aunque Asencio no formó parte de la convocatoria debido a una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha.

La sanción llega en un momento en el que Raúl Asencio ha perdido presencia dentro del terreno de juego con el conjunto blanco. Ahora, el futbolista vuelve a estar bajo los reflectores por un asunto extradeportivo que podría aumentar la presión sobre su situación personal.

Raúl Asencio también enfrenta otra causa judicial

El caso relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol no es el único asunto legal que involucra al jugador. Raúl Asencio también está relacionado con una investigación por la supuesta grabación y difusión no autorizada de videos de contenido sexual registrados en Gran Canaria durante 2023.

El futbolista deberá comparecer durante los días 3, 4 y 7 de septiembre en un juicio oral relacionado con esta causa penal. El proceso también involucra a otros tres exjugadores de las categorías inferiores del Real Madrid.

Los acusados enfrentan señalamientos relacionados con revelación de secretos y distribución de pornografía infantil, debido a que una de las personas afectadas era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

En este proceso, la Fiscalía contempla retirar la acusación contra Asencio si el jugador ofrece una disculpa a las víctimas durante el juicio. Las personas afectadas ya habrían aceptado las disculpas ante notario y recibido las indemnizaciones correspondientes.

Por ahora, el futbolista deberá afrontar tanto la sanción por conducir ebrio como su próxima comparecencia judicial, en un periodo especialmente relevante para su futuro dentro del Real Madrid.