Rebeca Bernal llega al Manchester United: la mexicana cuenta cómo vivió su fichaje

Lo que comenzó como una llamada inesperada terminó con Rebeca Bernal como nueva jugadora del Manchester United. La defensa mexicana contó que las negociaciones avanzaron a gran velocidad y que apenas tuvo un par de semanas para analizar una de las decisiones más importantes de su carrera.

La futbolista dejó atrás su etapa con el Washington Spirit de la NWSL para aceptar el desafío de jugar en Inglaterra. El cambio significó despedirse de una situación en la que se sentía cómoda para comenzar de cero en una de las competencias femeniles más exigentes del mundo.

Bernal explicó que todo comenzó cuando su representante le informó que el conjunto inglés estaba interesado en ella. A partir de ese momento, la mexicana tuvo contacto con Eva Olid, entrenadora del equipo, quien le presentó el proyecto y le explicó lo que esperaba de su incorporación.

La decisión no fue sencilla para la jugadora. Mientras analizaba la propuesta del Manchester United, también debía considerar que en Estados Unidos había encontrado estabilidad tanto deportiva como personal. Por ello, el proceso estuvo marcado por llamadas, conversaciones y negociaciones en un periodo muy corto.

“Fue muy rápido el proceso”, explicó Rebeca Bernal al recordar aquellas semanas. La futbolista reconoció que la situación resultó especialmente complicada porque estaba por viajar con su entonces equipo cuando recibió la noticia de que el Manchester United quería hablar directamente con ella.

Aunque el proceso estuvo lleno de presión, la defensa aseguró que su familia recibió con enorme alegría la noticia. Sus seres queridos estaban de acuerdo con que diera el salto al futbol europeo y se mostraron orgullosos por la oportunidad que consiguió la jugadora mexicana.

Rebeca Bernal hará historia en Inglaterra

La llegada de Rebeca Bernal al Manchester United representa un momento histórico para el futbol mexicano. Cuando dispute su primer encuentro en la competición inglesa, se convertirá en la primera futbolista mexicana en jugar en la Women’s Super League.

La exjugadora de Rayadas reconoció que alcanzar este objetivo le provoca un enorme orgullo, aunque dejó claro que su meta no termina con el fichaje. Ahora pretende consolidarse en Inglaterra y construir una trayectoria importante dentro del futbol europeo.

“Ser la primera mexicana en la liga inglesa me llena mucho de orgullo”, señaló Bernal, quien también destacó que el verdadero reto será demostrar sus capacidades en el terreno de juego y hacerse de un nombre con el Manchester United.

La futbolista ya cuenta con experiencia en procesos de adaptación internacional. Antes de llegar a Inglaterra, dejó la Liga MX Femenil para incorporarse al futbol de Estados Unidos, donde tuvo que acostumbrarse a un nuevo idioma, una cultura diferente y otro estilo de competencia.

Ahora enfrentará un desafío similar en Inglaterra. La defensa deberá adaptarse rápidamente a su nuevo entorno, a sus compañeras y a las exigencias de la Women’s Super League, cuya nueva temporada está próxima a comenzar.

Para Rebeca Bernal, el cambio representa mucho más que una transferencia: es la oportunidad de abrir una nueva etapa y convertirse en referente para otras futbolistas mexicanas que aspiran a jugar en las principales ligas de Europa.