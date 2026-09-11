Muere la princesa Astrid de Noruega a los 94 años, dos días después del funeral del rey Harald V

La princesa Astrid de Noruega, hermana mayor del fallecido rey Harald V, murió a los 94 años, informó este viernes la Casa Real noruega.

El deceso ocurrió apenas dos días después del funeral de Harald V, celebrado el miércoles en Oslo. La princesa Astrid participó en esa ceremonia, que se convirtió en su última aparición pública.

El rey Haakon VIII expresó su pesar por la muerte de su tía y ordenó que las banderas del Palacio Real permanezcan a media asta, medida que también se aplicará el día del funeral de la princesa.

¿Quién fue la princesa Astrid de Noruega?

Astrid tuvo un papel relevante dentro de la monarquía noruega desde una edad temprana. Tras la muerte de su madre, la princesa heredera Marta, asumió con 22 años las funciones de primera dama del país.

Desempeñó ese papel durante 14 años, entre 1954 y 1968, primero al lado de su abuelo, el rey Haakon VII, y después junto a su padre, Olav V.

Durante ese periodo representó a Noruega en actos oficiales, celebraciones nacionales y visitas de Estado.

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Astrid continuó activa tras la llegada de Sonia

Cuando el entonces príncipe heredero Harald se casó con Sonia en 1968, esta última asumió las funciones de primera dama.

Sin embargo, la princesa Astrid continuó participando en actividades oficiales de la Casa Real durante las décadas siguientes.

El rey Haakon recordó que su tía puso especial atención en asuntos relacionados con personas en situación de vulnerabilidad y destacó su trabajo dentro de la institución.

Vi har med sorg mottatt budskapet om at prinsesse Astrid har gått bort. – Et høyt elsket medlem av kongefamilien har forlatt oss. Norge har mistet en minneverdig og høyt ansett prinsesse. Vår medfølelse går til kongehuset og den nærmeste familien, sier stortingspresident @MasudGh pic.twitter.com/svVgCMoGPD — Stortinget (@Stortinget) September 11, 2026

Tuvo cinco hijos con Johan Ferner

La princesa Astrid contrajo matrimonio en 1961 con Johan Ferner, navegante y medallista olímpico, quien murió en 2015.

La pareja tuvo cinco hijos: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian Ferner.

Su última aparición pública ocurrió durante el funeral de Harald V, quien murió el pasado 28 de agosto a los 89 años y fue sepultado en el mausoleo de la Casa Real en la fortaleza de Akershus.

IO