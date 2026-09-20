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Quintana Roo / Chetumal

Hombre se debate entre la vida y la muerte tras ser arrollado en la entrada de Chetumal

El sujeto se encontraba conduciendo su motocicleta cuando otro vehículo lo impactó en la carretera federal.

Por Redacción Por Esto!

20 de sept de 2026

1 min

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Hombre se debate entre la vida y la muerte tras ser arrollado.
Hombre se debate entre la vida y la muerte tras ser arrollado. / Por Esto.

Un hombre permanece entre la vida y la muerte luego de ser arrollado mientras circulaba en su motocicleta por el conductor de una camioneta sobre la carretera federal, a la entrada de esta ciudad, cerca del entronque de la avenida Insurgentes con Álvaro Obregón, hecho que movilizó de manera urgente a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista resultó con tórax inestable y quedó inconsciente tras el impacto, por lo que personal paramédico realizó maniobras de estabilización antes de valorar su traslado a un hospital de la ciudad para la atención especializada que requiere su estado de salud.

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Tras el atropellamiento, la unidad automotora involucrada se salió de la vía de rodamiento y terminó impactando contra una pared cercana al punto donde ocurrió el hecho, lo que evidenció la magnitud del impacto que también afectó al propio vehículo.

Testigos que se encontraban en el lugar relataron que el conductor de la camioneta presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol al momento de perder el control de la unidad y arrollar al motociclista.

Tras el incidente, la camioneta terminó impactando contra una pared.
Tras el incidente, la camioneta terminó impactando contra una pared. / Por Esto.

El motociclista lesionado fue identificado preliminarmente como Manuel. El presunto responsable, también resultó lesionado, por lo que fue atendido y asegurado. Las unidades fueron remolcadas a un corralón, en tanto la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación.

Fernando Baeza

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