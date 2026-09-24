Majo Aguilar cantará el Himno Nacional en el partido de la NFL en México

La música mexicana tendrá un lugar especial en el esperado regreso de la NFL a México, pues Majo Aguilar fue elegida para interpretar el Himno Nacional Mexicano antes del partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers.

La NFL dio a conocer este miércoles que la cantante será la encargada de poner voz a uno de los momentos protocolarios más importantes de la jornada, que se celebrará en el Estadio Banorte.

La noticia rápidamente generó reacciones en redes sociales, especialmente entre los seguidores de la intérprete, quienes destacaron que Majo tendrá la oportunidad de participar en un evento internacional de gran alcance.

Majo Aguilar ya ha cantado el Himno Nacional en otros eventos deportivos

Esta no será la primera ocasión en la que Majo Aguilar interprete el Himno Nacional frente a un público deportivo.

La cantante ya ha asumido esta responsabilidad en diferentes escenarios. Entre ellos se encuentra la pelea protagonizada por Saúl 'Canelo' Álvarez y William Scull, además de un Clásico Nacional entre América y Chivas disputado en Estados Unidos.

Más recientemente, también participó en un encuentro de la Selección Femenil de México contra Brasil, donde volvió a interpretar el himno.

Ahora, la artista llevará su voz al regreso de la NFL al territorio mexicano.

Majo Aguilar y la comparación con Ángela Aguilar

Tras conocerse la noticia, algunos usuarios aprovecharon para comparar la elección de Majo Aguilar con la de su prima Ángela Aguilar.

En redes sociales surgieron comentarios de seguidores que celebraron que Majo fuera seleccionada para participar en un evento de esta magnitud, mientras recordaban la trayectoria de ambas intérpretes dentro de la música mexicana.

La elección de Majo, sin embargo, corresponde al anuncio realizado para este partido de la NFL y no implica una competencia oficial entre las dos cantantes.

¿Cuándo será el partido de la NFL en México?

El encuentro entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers se disputará el 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

Estos son los datos del evento:

Partido: Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers

Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers Fecha: 22 de noviembre de 2026

22 de noviembre de 2026 Hora: 19:00 horas

19:00 horas Sede: Estadio Banorte

Estadio Banorte Transmisión: ESPN y Disney+

Además de la participación de Majo Aguilar, el espectáculo tendrá otros momentos musicales. Mxka interpretará el Himno de Estados Unidos, mientras que The Warning será la banda encargada del show de medio tiempo.

De esta manera, Majo Aguilar se prepara para protagonizar uno de los momentos más esperados de la jornada: interpretar el Himno Nacional Mexicano ante los aficionados que acudirán al regreso de la NFL a México.