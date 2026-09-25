Yahir llegará a Mérida en diciembre con concierto: fecha, boletos y precios

Los seguidores de Yahir en Yucatán ya tienen una fecha para marcar en el calendario. El cantante mexicano llegará a Mérida el sábado 5 de diciembre de 2026 para ofrecer un concierto en el Auditorio Coca-Cola de La Isla Mérida, donde interpretará algunos de los temas que han marcado su carrera.

El espectáculo comenzará a las 9:00 de la noche y tendrá como protagonista el repertorio con el que Yahir se ha mantenido dentro de la escena del pop mexicano, incluyendo canciones como “Alucinado”, “La Locura”, “Fue Ella, Fui Yo”, “No Te Apartes de Mí” y “Contigo Sí”.

¿Cuándo comienza la venta de boletos para Yahir en Mérida?

Los boletos para el concierto de Yahir estarán disponibles a partir de este 25 de septiembre a las 11:00 de la mañana, a través de TusBoletos.mx.

Los precios anunciados dependerán de la zona elegida:

Verde: $550

$550 Azul: $660

$660 Roja: $880

$880 Lila: $990

$990 Blanca: $1,210

$1,210 Dorada: $1,430

$1,430 Platino: $1,650

De esta manera, los asistentes podrán elegir entre diferentes localidades de acuerdo con el precio y la zona disponible al momento de realizar la compra.

Yahir prepara una noche de éxitos en Mérida

El cantante incluirá en su presentación algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria, canciones que forman parte de una carrera que comenzó a tomar fuerza tras su participación en la primera generación de La Academia.

Después de su paso por el reality musical, Yahir desarrolló una carrera como cantante y actor, además de lanzar diversos discos y presentarse en escenarios de diferentes ciudades de México.

Entre las canciones que podrían formar parte de su presentación en Mérida se encuentran “Alucinado”, “La Locura”, “Fue Ella, Fui Yo”, “No Te Apartes de Mí” y “Contigo Sí”, parte del repertorio que sus seguidores han identificado con distintas etapas de su carrera.

Fecha, hora y lugar del concierto de Yahir

La presentación quedó programada para el sábado 5 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la noche, en el Auditorio Coca-Cola de La Isla Mérida.

La venta de entradas comienza este 25 de septiembre a las 11:00 horas, por lo que los seguidores interesados en asistir podrán consultar la disponibilidad de localidades y adquirir sus boletos mediante TusBoletos.mx.

Yahir regresa a Mérida con una presentación que reunirá algunos de los éxitos más conocidos de su trayectoria y que promete una noche dedicada al pop mexicano.