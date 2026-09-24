Hombre muere tras ataque a balazos en la colonia San Agustín del Palmar

Un hombre de aproximadamente 27 años, identificado de manera preliminar como Géiser, perdió la vida tras ser atacado con proyectiles de arma de fuego durante la noche de este jueves, en calles de la colonia San Agustín del Palmar, en Ciudad del Carmen.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 35, entre las calles 68 y 66-B, donde vecinos reportaron haber escuchado más de ocho detonaciones. Algunos señalaron que inicialmente pensaron que se trataba de cohetes; sin embargo, al salir de sus viviendas encontraron al hombre tendido boca arriba sobre la vía pública y con una considerable cantidad de sangre a su alrededor.

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El masculino vestía bermuda color caqui y una playera azul de botones con una leyenda en el pecho. Tras percatarse de lo ocurrido, los vecinos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia y seguridad.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los disparos, habría perdido la vida prácticamente en el lugar.

Por los disparos, el sujeto habría perdido la vida prácticamente en el lugar. / Por Esto.

Posteriormente, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Estatal establecieron un perímetro de seguridad y acordonaron el área para preservar posibles indicios.

Minutos más tarde llegaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y personal especializado, quienes iniciaron el procesamiento de la escena, la búsqueda y levantamiento de casquillos percutidos y demás indicios relacionados con el ataque.

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De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables habrían escapado del lugar a bordo de una motocicleta inmediatamente después de realizar las detonaciones. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Entre las primeras líneas de investigación se contempla la posibilidad de que el ataque pudiera estar relacionado con alguna actividad ilícita; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada o descartada por las autoridades ministeriales conforme avancen las investigaciones.

Agentes del AEI realizaron el levantamiento de casquillos percutidos. / Por Esto.

Finalmente, personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios de ley.

Será la autoridad ministerial la encargada de esclarecer el móvil del homicidio, identificar plenamente a la víctima y determinar la identidad y paradero de los responsables.

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