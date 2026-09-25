Muere César Hurtado, actor de “Pacto de sangre”, “Vencer la culpa” y Netflix

La industria del entretenimiento mexicano recibió con sorpresa la noticia de la muerte de César Raziel Hurtado, actor que desarrolló una trayectoria en televisión, cine y teatro. El intérprete murió el miércoles 23 de septiembre de 2026 a los 33 años, de acuerdo con la confirmación difundida por la agencia que lo representaba.

La noticia fue comunicada por Agencia LVAT, también identificada en algunos reportes como Elevate, mediante un mensaje de despedida en redes sociales. En la publicación se destacó la calidad humana, talento y compromiso del actor, además de expresar el impacto que provocó su fallecimiento entre las personas que trabajaron con él.

¿De qué murió César Hurtado?

Hasta el momento, no se ha informado la causa de muerte de César Hurtado. La agencia confirmó su fallecimiento, pero no proporcionó detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió. Otros medios que reportaron el deceso también señalan que esta información permanece desconocida.

El mensaje publicado tras su muerte recordó al intérprete como una persona cercana y profesional. La despedida también hizo referencia a su constancia, carisma y bondad, mientras colegas comenzaron a compartir mensajes para recordar al actor.

¿Quién era César Raziel Hurtado?

César Raziel Hurtado Banda era originario de Veracruz y construyó una carrera que abarcó diferentes áreas de las artes escénicas. Cursó estudios en la Universidad Veracruzana, donde tuvo formación tanto en Psicología como en Teatro, de acuerdo con información difundida tras su fallecimiento.

En televisión, uno de sus trabajos fue “Vencer la culpa”, producción de Televisa estrenada en 2023. Posteriormente participó en “Pacto de sangre”, serie en la que interpretó al personaje de Carlos.

Su trabajo también llegó al cine con “Venganza póstuma” y “Sobriedad, me estás matando”, película estrenada en México en 2026 en la que interpretó a Gonzalo y compartió créditos con Maya Zapata y Alfonso Borbolla, entre otros integrantes del elenco.

Durante 2026 también formó parte de “Man on Fire”, serie disponible en Netflix, además de desarrollar trabajos relacionados con el teatro, modelaje, comerciales e ilustración siendo el último el de la tarjeta "Plata". Su trayectoria, por tanto, no estuvo limitada a las producciones televisivas por las que fue identificado por el público.

Colegas reaccionan a la muerte de César Hurtado

Después de confirmarse la noticia comenzaron a aparecer mensajes de actores y colegas que habían coincidido con Hurtado en distintos proyectos. Entre ellos estuvo la actriz Mónica Guevara, quien recordó que había coincidido recientemente con él durante un proceso de casting y en un comercial.

La reacción de sus compañeros refleja que el actor continuaba participando en proyectos profesionales antes de su muerte. Los mensajes publicados tras su fallecimiento resaltaron especialmente su talento, trato personal y disposición para trabajar.

La muerte de César Hurtado ocurre cuando su carrera atravesaba una etapa de crecimiento, con participaciones recientes en cine y televisión. Hasta este 24 de septiembre, la causa de su fallecimiento permanece sin darse a conocer públicamente.