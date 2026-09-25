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Motociclista ebrio pierde el control y se estrella contra una barda en Campeche

Aparentemente familiares del lesionado retiraron la motocicleta antes de que llegaran los policías, aparentemente para evitar que fuera llevada al corralón.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

25 de sept de 2026

1 min

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El conductor sufrió múltiples fracturas y fue trasladado a un hospital
El conductor sufrió múltiples fracturas y fue trasladado a un hospital / Dismar Herrera

Un sujeto resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital luego de accidentarse cuando circulaba en motocicleta por calles de la colonia Jardines, donde perdió el control derivado a que manipulaba su vehículo bajo los influjos del alcohol.

El hecho ocurrió sobre la calle Nardo, donde el conductor perdió el control de la motocicleta y terminó impactándose contra una barda, quedando lesionado a consecuencia del fuerte golpe.

Una motociclista identificada como Yolanda resultó severamente herida tras sufrir un atropellamiento.

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Vecinos que presenciaron el accidente dieron aviso al número de emergencias, por lo que al sitio arribaron paramédicos del sector salud, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital ya que tenía múltiples fracturas.

Trascendió que familiares del involucrado movieron la motocicleta del lugar antes del arribo de los elementos policiacos, aparentemente con la intención de evitar que fuera asegurada y trasladada al corralón.

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