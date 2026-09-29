Jackie Chan: así engañó a millones de personas una falsa noticia sobre su muerte

Una publicación en redes sociales fue suficiente para convertir a Jackie Chan en protagonista de un falso anuncio de muerte que rápidamente se difundió por distintas plataformas. La imagen mostraba al actor en blanco y negro junto con las fechas 1954-2026, elementos que llevaron a numerosos usuarios a creer que había fallecido.

Sin embargo, el actor hongkonés continúa con vida y activo profesionalmente a los 72 años. El rumor comenzó a circular el 28 de septiembre y alcanzó millones de visualizaciones antes de que se aclarara el verdadero significado de la publicación.

¿Cómo surgió el rumor sobre Jackie Chan?

El origen de la confusión estaría en una publicación que acompañaba la fotografía con la frase en inglés “Jacki Chan had passed the age of 71 now he’s 72”.

La expresión pretendía señalar que el actor había superado los 71 años y ahora tenía 72, pero el uso de la palabra passed pudo interpretarse de manera equivocada al relacionarla con la muerte.

A esto se sumaron la fotografía en blanco y negro y las fechas 1954-2026, una combinación que daba a la imagen la apariencia de una esquela o anuncio de fallecimiento.

Diablo Dios mío 💔💔💔 SALGAN DE TWITTER QUIERO ESTAR SOLO 😭😭😭😭 pic.twitter.com/uiTZ13ALaL — Juan Dolio (@JPila_) September 28, 2026

Una publicación diseñada para llamar la atención

El mensaje forma parte de un tipo de contenido que utiliza imágenes y frases ambiguas para provocar una reacción inmediata entre los usuarios de redes sociales.

En este caso, la apariencia de la publicación hizo que muchas personas reaccionaran antes de detenerse a interpretar correctamente el texto. La combinación de la edad del actor, las fechas y la palabra passed terminó alimentando la confusión.

La imagen comenzó a compartirse ampliamente y convirtió el supuesto fallecimiento de Jackie Chan en un tema viral.

Jackie Chan continúa trabajando a los 72 años

El actor nació el 7 de abril de 1954, por lo que efectivamente cumplió 72 años durante 2026.

Además, de acuerdo con la información proporcionada, Chan continúa con su actividad profesional y este verano comenzó en Kazajistán el rodaje de Armour of God: Ultimatum, la cuarta entrega de una de sus conocidas franquicias.

En esta nueva producción volverá a interpretar al personaje Asian Hawk. El rodaje está previsto entre julio y octubre de 2026 y contempla locaciones en Kazajistán, Azerbaiyán y Hong Kong.

No es la primera falsa muerte del actor

La enorme popularidad internacional de Jackie Chan también ha provocado que durante años circulen rumores similares sobre su estado de salud o supuesto fallecimiento.

El actor se ha convertido en una figura recurrente de este tipo de falsas noticias en Internet, un fenómeno que también afecta con frecuencia a otras celebridades de edad avanzada.

En esta ocasión, una fotografía aparentemente conmemorativa y una frase en inglés fueron suficientes para que el rumor se extendiera rápidamente. Sin embargo, Jackie Chan está vivo y continúa trabajando en nuevos proyectos cinematográficos.