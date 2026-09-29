¿Quién es Marifer Morena, la mexicana señalada por acosar a Jay B y vetada de eventos de K-Pop?

Una polémica entre una creadora de contenido mexicana y un integrante de GOT7 llamó la atención de los seguidores del K-Pop en 2023. Se trata de Marifer Morena, quien fue señalada por presuntas conductas de acoso hacia Jay B y posteriormente quedó fuera de los eventos organizados por la agencia Mauve Group.

Marifer Morena es una influencer mexicana que residía en Corea del Sur y tenía presencia principalmente en TikTok e Instagram. De acuerdo con reportes de aquella época, contaba con una comunidad de decenas de miles de seguidores y comenzó a llamar la atención por publicaciones relacionadas con el cantante.

¿Qué pasó entre Marifer Morena y Jay B?

La controversia comenzó después de que Marifer Morena compartiera contenido en redes sociales en el que hacía referencia a una supuesta relación sentimental con Jay B. Algunas personas interpretaron esas publicaciones como una broma, pero otros seguidores comenzaron a cuestionar la cercanía que afirmaba tener con el artista y su familia.

La situación aumentó cuando la influencer habló de la madre del cantante como su “suegra” y mostró imágenes relacionadas con la cafetería de los padres de Jay B. También difundió fotografías vinculadas con el automóvil del integrante de GOT7, algo que generó preocupación entre seguidores que consideraron que se había cruzado un límite relacionado con su privacidad.

En medio de la controversia apareció una carta de la madre de Jay B, quien pidió respeto y explicó que su trato amable con los clientes de la cafetería no debía interpretarse como una relación personal. Aunque la publicación no mencionaba directamente a Marifer, medios que cubrieron el caso la relacionaron con la polémica.

¿Por qué Marifer Morena fue incluida en una lista negra del K-Pop?

El 22 de noviembre de 2023, Mauve Group publicó un aviso en el que informó que una persona había sido incorporada a su lista negra y quedaba excluida permanentemente de futuros eventos para fans. La agencia señaló como motivos la presunta violación de la privacidad de Jay B y la difusión de información falsa.

El comunicado también hizo referencia a la obtención de información personal relacionada con el artista, sus familiares o personas cercanas, además de supuestos intentos de establecer contacto frecuente con ellos y la difusión de rumores. Reportes posteriores identificaron a Marifer Morena como la persona señalada en el aviso.

El término sasaeng, utilizado con frecuencia en el K-Pop, se refiere a seguidores que invaden la privacidad de los artistas o buscan acercamientos que van más allá de la relación habitual entre un fan y una celebridad. En este caso, algunos seguidores utilizaron esa palabra para referirse a Marifer, aunque se trata de una caracterización surgida en el contexto de las acusaciones y la polémica en redes.

¿Qué respondió Marifer Morena?

Después de que el caso se viralizó, Lempo Agency, representante de Marifer, publicó un posicionamiento en el que aseguró que la información difundida sobre ella había sido distorsionada y utilizada para perjudicar su imagen. También informó que el equipo tomaría el control de sus redes sociales debido a las amenazas y ataques que estaba recibiendo.

De esta manera, el caso quedó marcado por versiones contrapuestas: por un lado, Mauve Group justificó el veto por presuntas violaciones a la privacidad de Jay B y difusión de información falsa; por otro, el equipo de Marifer Morena sostuvo que existía una interpretación malintencionada del contenido publicado por la influencer.

La controversia convirtió a Marifer Morena en una figura ampliamente comentada dentro de la comunidad del K-Pop en noviembre de 2023, mientras que el veto de Mauve Group estableció que no podría asistir a los eventos para fans organizados por la agencia relacionados con sus artistas.