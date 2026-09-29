Liberan bajo fianza a Douglas Carter tras 41 años preso y por 34 años en el corredor de la muerte

Douglas Stewart Carter, quien pasó más de cuatro décadas encarcelado y durante años estuvo condenado a muerte en Utah, fue liberado bajo fianza la noche del lunes 28 de septiembre mientras espera un nuevo juicio por el asesinato de Eva Olesen, ocurrido en 1985.

El juez Derek Pullan autorizó su salida después de que nuevas pruebas de ADN excluyeran a Carter como posible fuente de material genético localizado en evidencia de la escena del crimen. El hombre, de 71 años, deberá portar un dispositivo de monitoreo GPS mientras continúa el proceso judicial.

Carter sostiene desde hace décadas que es inocente y que la confesión utilizada en su contra fue obtenida bajo coacción policial.

¿Por qué se ordenó un nuevo juicio para Douglas Carter?

La Corte Suprema de Utah confirmó en 2025 la anulación de su condena y ordenó un nuevo juicio después de encontrar violaciones al debido proceso y graves irregularidades en la investigación original.

Entre los hallazgos judiciales se determinó que policías instruyeron a testigos importantes para que mintieran, además de proporcionarles apoyo económico que no fue revelado correctamente a la defensa. La Corte concluyó que estas irregularidades afectaron tanto el juicio como la sentencia de Carter.

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La condena original se apoyó principalmente en una confesión firmada por Carter y en los testimonios de los mexicanods Epifanio y Lucía Tovar, quienes años después afirmaron que fueron presionados por la policía y amenazados con deportación para declarar contra él.

ADN excluye a Carter de evidencia de la escena del crimen

Los análisis más recientes encontraron que Carter no coincide con el ADN recuperado de sangre localizada en el pomo de una puerta ni con material genético obtenido del mango del cuchillo utilizado en el homicidio.

Ese resultado llevó a los fiscales a retirar su intención de solicitar nuevamente la pena de muerte, aunque aclararon que la evidencia no equivale por sí sola a una exoneración definitiva.

La defensa sostiene además que hubo testigos que reportaron haber visto a un hombre blanco abandonar la escena y que otros posibles sospechosos no fueron investigados suficientemente.

BREAKING: Douglas Carter has walked out of the Utah County Jail after 40 years on death row.



Carter, 71, was released on bail and will wear an ankle monitor. He could face a new—and third—trial in the 1985 murder of Eva Olesen.



Tonight, he is heading home with his son. He is… pic.twitter.com/2LLqi0jCko — Heidi Hatch KUTV (@tvheidihatch) September 29, 2026

Carter seguirá enfrentando un nuevo juicio

La liberación bajo fianza no pone fin al proceso. Carter todavía enfrenta un cargo por homicidio agravado y deberá comparecer nuevamente ante los tribunales.

Los fiscales continúan reevaluando las pruebas antes del nuevo juicio, mientras la familia de Eva Olesen ha expresado reservas ante la posibilidad de que Carter sea inocente.

Tras 41 años privado de la libertad, Carter permanecerá fuera de prisión bajo supervisión judicial mientras se define nuevamente su responsabilidad en el caso.

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