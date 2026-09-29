Luis Miguel reaparece en Nueva York y cena con Carolina Herrera en exclusivo restaurante

Una reunión entre figuras conocidas del espectáculo y la moda llamó la atención en Nueva York, donde Luis Miguel fue visto durante una cena privada con la diseñadora Carolina Herrera. El encuentro ocurrió en el restaurante Estiatorio Milos Midtown y fue registrado por personas que se encontraban en el lugar.

La imagen del cantante junto a la reconocida diseñadora fue difundida en el programa De Primera Mano, que mostró parte de la reunión que ambos sostuvieron en el establecimiento. Según la información presentada, Luis Miguel compartió la velada con Carolina Herrera y una pareja de amigos.

El intérprete de “Ahora te puedes marchar” también tuvo un encuentro con Manuel Mijares, quien acudió al restaurante y saludó al cantante. Ambos mantienen una amistad desde hace varios años, de acuerdo con la información difundida sobre la reunión.

Luis Miguel y Carolina Herrera tienen una amistad de varios años

La relación entre Luis Miguel y Carolina Herrera no sería reciente. Ambos han coincidido públicamente en diferentes momentos y mantienen una relación de amistad que también los ha llevado a compartir eventos relacionados con sus respectivas carreras.

Uno de esos encuentros ocurrió cuando Luis Miguel asistió a una presentación de la diseñadora en el Madison Square Garden. En aquella ocasión, el cantante acudió con un ramo de rosas para Carolina Herrera, como muestra de la cercanía que existe entre ambos.

Por su parte, Carolina Herrera también ha acudido a presentaciones de Luis Miguel. La diseñadora estuvo presente en uno de los conciertos correspondientes a la última gira del cantante, lo que volvió a mostrar la relación cercana entre ambas figuras.

¿Dónde cenó Luis Miguel con Carolina Herrera?

La reunión tuvo lugar en Estiatorio Milos Midtown, un restaurante ubicado en Manhattan. De acuerdo con lo presentado por Gustavo Adolfo Infante, el cantante llegó acompañado por una pareja de amigos y posteriormente compartió la velada con Carolina Herrera.

El establecimiento habría tomado algunas medidas para mantener la privacidad de Luis Miguel durante su estancia. Según el reporte, las luces del lugar fueron apagadas para facilitar la permanencia del cantante y evitar una mayor exposición ante los comensales.

La aparición de Luis Miguel en Nueva York ocurre mientras el cantante continúa generando interés entre sus seguidores por cada una de sus apariciones públicas. En esta ocasión, su encuentro con Carolina Herrera y el saludo con Mijares volvieron a colocar su nombre entre las noticias del espectáculo.