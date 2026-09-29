Campeche tiene bolsa de 6 mdp para atender emergencias por lluvias

Ante las afectaciones que dejaron las lluvias del fin de semana en el ejido Kilómetro 36, la Secretaría de Bienestar (Sebien) de Campeche cuenta con alrededor de 6 millones de pesos para atender este tipo de emergencias, informó su titular, Esteban Hinojosa Rebolledo.

El funcionario explicó que la dependencia no tiene un fondo especial para desastres naturales, pero cuenta con programas cuyas reglas de operación permiten destinar recursos a comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos, principalmente mediante el esquema de Bienestar Social.

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Señaló que el programa de Bienestar Social tiene un presupuesto cercano a los 15 millones de pesos en sus distintos componentes, mientras que la bolsa que puede utilizarse para atender situaciones como las registradas por las lluvias ronda los 6 millones de pesos.

Para el caso del ejido Kilómetro 36, la atención dependerá de la evaluación de las necesidades y de la coordinación con las autoridades de Protección Civil. La Secretaría de Bienestar forma parte de la Comisión Estatal de Protección Civil y participa en el Comité de Evaluación de Daños.

El secretario explicó que, cuando se presenta una lluvia fuerte o algún fenómeno meteorológico que provoca daños, Protección Civil establece comunicación con las dependencias que forman parte de la comisión para identificar las comunidades que requieren apoyo y definir las acciones correspondientes.

Entre los apoyos que puede proporcionar Bienestar se encuentran despensas, láminas y kits de limpieza. La dependencia también puede atender solicitudes de herramientas para labores de limpieza, siempre que el apoyo se encuentre dentro de las reglas de operación de sus programas.

En el caso de las afectaciones provocadas por las lluvias recientes, Hinojosa Rebolledo señaló que la prioridad es atender las necesidades básicas de las familias y comunidades afectadas. Los recursos, dijo, se canalizan mediante los mecanismos establecidos para garantizar que la ayuda llegue de manera transparente.

El funcionario también aclaró que la Secretaría de Bienestar no cuenta con presupuesto para reparar escuelas o infraestructura educativa que resulte dañada por las lluvias. Ese tipo de trabajos corresponde a otras áreas del Gobierno del Estado, entre ellas el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (Inifeec) y la Secretaría de Educación (Seduc).

Hinojosa Rebolledo agregó que la Secretaría de Finanzas cuenta con las condiciones para liberar recursos cuando se presenta una emergencia, mientras que Bienestar utiliza los instrumentos de sus programas para distribuir los apoyos que correspondan.