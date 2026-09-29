Comienza el armado del árbol de Navidad más grande de Yucatán al Norte de Mérida

Con el fin de fomentar la unión y la convivencia en las familias yucatecas, Bepensa anunció el regreso de su tradicional Villa Navideña en Mérida, con diversas actividades programadas durante la temporada decembrina.

El programa contempla el encendido de un árbol de Navidad de 43 metros de altura, programado para el sábado 16 de noviembre a las 19 horas, en el estacionamiento de una plaza comercial del Norte rumbo a la salida a Progreso.

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Como parte de la celebración, el espacio albergará el International Coca-Cola Christmas Show, donde 48 actores y bailarines profesionales presentarán el cuento musical Una Navidad congelada.

El espectáculo contará con 17 funciones entre noviembre y diciembre, además de una presentación especial el 4 de enero, previo a la celebración de Día de Reyes.

La historia se desarrolla en Elffing, un mundo fantástico habitado por elfos, duendes, gnomos y hadas que se preparan para ayudar a Santa Claus, pero deberán enfrentar a la Bruja del Norte y sus gárgolas de fuego, quienesbuscan apoderarse del espíritu navideño. La protagonista, Ela, posee el poder de crear paisajes nevados con sus manos.

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El montaje busca transmitir valores como el amor, la amistad, la fraternidad, la empatía y la unión familiar, mediante personajes fantásticos, efectos especiales y música. Además, de lunes a viernes, a partir de las 17 horas, se ofrecerán presentaciones de distintos grupos artísticos para complementar las actividades de la Villa Navideña.

Bepensa informó que también organizará los paseos navideños en diversas colonias de Mérida, comisarías y cabeceras municipales, por lo que llamó a las familias a estar pendiente de su arribo mediante avisos por redes sociales.