Hallazgo en Xpujil: descubren residencia que habría pertenecido a la élite maya

El descubrimiento de una residencia maya de élite en las inmediaciones de Xpujil permitió identificar nuevos elementos sobre la organización de las antiguas comunidades de las Tierras Bajas Centrales.

El inmueble fue localizado y protegido en su sitio original como parte del Proyecto de Salvamento Arqueológico del Tren Maya. La construcción conserva relieves y elementos decorativos relacionados con las tradiciones de las regiones Río Bec y Chenes.

Noticia Destacada Taxi se estrella contra combi y provoca tráfico en la Isla de Tris

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el edificio corresponde al periodo Clásico Tardío-Terminal, entre los años 600 y 900 d. C., época en la que también crecieron asentamientos como Xpujil, Becán y Chicanná.

La fachada principal está orientada hacia el sur y cuenta con dos accesos hacia las crujías. Cada entrada tiene elementos decorativos diferentes. En el acceso poniente se conserva la representación de un antiguo templo maya, mientras que en el acceso oriental se observa parte de una portada con rasgos zoomorfos.

Uno de los principales elementos encontrados son tres mascarones del dios K’awiil, colocados de manera escalonada en la parte oriental de la fachada. Esta deidad estaba relacionada con los gobernantes y con conceptos de poder y autoridad.

Las representaciones conservan orejeras cuadrangulares, motivos vegetales y otros elementos relacionados con el fuego y el hueso. En la parte superior de los rostros también tienen una banda celeste decorada con glifos. Este elemento está relacionado con Venus y con conceptos vinculados a los ciclos astronómicos, la guerra y el renacimiento dentro de la cosmovisión maya.

La parte superior del inmueble conserva una cornisa salediza decorada con un motivo relacionado con el petate, identificado como el glifo Pop. Este símbolo estuvo asociado con el poder dinástico y los espacios de autoridad de los gobernantes mayas.

La presencia del glifo Pop junto con las representaciones de K’awiil es uno de los elementos utilizados por los especialistas para considerar que el inmueble pudo haber pertenecido a integrantes de la nobleza o de la élite gobernante.

El análisis de los elementos tallados en piedra caliza también permitió identificar representaciones relacionadas con la eternidad, los ciclos cósmicos y la renovación.

El arqueólogo Aldo Germán Dena Castro informó que el estudio del inmueble continuará mediante la comparación de sus características arquitectónicas con otros edificios de la región Río Bec.

La investigación también contempla analizar la distribución de los edificios dentro de conjuntos triádicos, con el objetivo de determinar si existen otras construcciones con características similares en el área.