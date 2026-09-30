Eiza González es incluida en la TIME100 Next 2026 junto a grandes figuras

Eiza González forma parte de la TIME100 Next 2026, una selección que reúne a 100 figuras consideradas parte de una nueva generación de personalidades con creciente influencia a nivel internacional.

La actriz mexicana aparece en esta edición gracias a la trayectoria que ha construido fuera de México y a su participación en producciones de cine y televisión que han ampliado su presencia dentro de la industria del entretenimiento mundial.

Con este reconocimiento, González comparte espacio con otras figuras de distintas disciplinas, entre ellas Joey King, PinkPantheress, Arch Manning y Troye Sivan, quienes también forman parte de la lista de este año.

La TIME100 Next busca destacar a personalidades que están ganando relevancia en sus respectivas áreas y que representan a una nueva generación con impacto en la cultura, el entretenimiento, los deportes y otras industrias.

Para Eiza González, su inclusión representa otro reconocimiento a una carrera internacional que comenzó en México y que posteriormente la llevó a participar en proyectos de alcance global.

La actriz continúa así entre las mexicanas con presencia destacada en Hollywood, mientras suma nuevos proyectos a una trayectoria que le ha permitido trabajar junto a importantes figuras de la industria cinematográfica.