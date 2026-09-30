¿Qué significa el código 7500 que activó el vuelo de Flydubai tras el ataque entre pilotos?

El vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, activó el código 7500 durante la emergencia que obligó a la aeronave a desviarse hacia Tabuk, Arabia Saudita, después de un incidente dentro de la cabina.

Reportes de este miércoles 30 de septiembre indican que el vuelo emitió primero una señal general de emergencia y después el código 7500, mientras la aeronave descendía y modificaba su trayectoria.

Medios israelíes y pasajeros señalaron que un piloto habría apuñalado a otro, aunque las circunstancias exactas del episodio permanecen bajo investigación.

¿Qué significa el código 7500 en un avión?

El 7500 es un código internacional de transpondedor, conocido en aviación como squawk, que indica una posible interferencia ilícita o secuestro de una aeronave.

El transpondedor es un dispositivo instalado en los aviones que permite transmitir información a los controladores de tráfico aéreo, como la identificación de la aeronave, altitud, trayectoria y determinadas señales de emergencia.

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Cuando un piloto selecciona el código 7500, puede alertar de manera discreta a los controladores sobre una situación de seguridad sin necesidad de comunicarla verbalmente, algo relevante si existe una amenaza dentro de la cabina.

¿Qué ocurre cuando un avión activa el código 7500?

La señal puede poner en marcha protocolos de seguridad. El control de tráfico aéreo mantiene seguimiento de la aeronave, libera el espacio aéreo necesario y puede notificar a autoridades de seguridad o fuerzas militares para preparar una respuesta hasta que el avión aterrice.

En el caso de Flydubai, reportes de seguimiento señalaron que el FZ1073 también transmitió el código 7700, utilizado para indicar una emergencia general, antes del 7500.

La aeronave finalmente aterrizó en Tabuk y los pasajeros fueron reportados a salvo. Los dos pilotos resultaron heridos y recibieron atención médica.

🚨FLY DUBAI HEINOUS ATTACK🇸🇦🇮🇱🇦🇪



A violent altercation inside the cockpit of Flydubai Flight FZ1073 en route from Dubai to Tel Aviv forced an emergency diversion into Tabuk Saudi Arabia after a severe mid air crisis.



A mid-air stabbing inside the cockpit of Flydubai Flight… pic.twitter.com/346BSqbdV8 — T.M (@BlueMist911) September 30, 2026

¿Qué significan los códigos 7600 y 7700?

Además del 7500, la aviación utiliza otros códigos reservados para emergencias. El 7600 indica una falla en las comunicaciones por radio, mientras que el 7700 identifica una emergencia general a bordo, que puede relacionarse con problemas médicos, fallas técnicas u otras situaciones que requieren atención prioritaria.

Estos códigos permiten a las tripulaciones comunicar en segundos la naturaleza de una emergencia y facilitan que los controladores activen los protocolos correspondientes.

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