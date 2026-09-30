Jorge Kahwagi: ellas fueron sus famosas novias y los romances que marcaron su vida

Antes de reducir sus apariciones públicas y alejarse de los reflectores, Jorge Kahwagi fue una figura recurrente tanto en la política como en el boxeo y también protagonizó varios episodios de su vida sentimental que llamaron la atención de la prensa de espectáculos.

El exboxeador y político fue relacionado con distintas actrices y cantantes, aunque no todos esos vínculos tuvieron el mismo nivel de confirmación. Entre los nombres que aparecen en los registros periodísticos destacan Marlene Favela, Ana Bárbara, Martha Julia, Paty Muñoz y Ninel Conde.

Marlene Favela

El romance más conocido de Kahwagi fue el que mantuvo con Marlene Favela. La relación comenzó alrededor de 2006-2007 y se prolongó aproximadamente cuatro años, aunque algunas publicaciones de la época señalaron una duración de hasta cinco años.

La pareja llegó a comprometerse y comenzó a preparar su boda. Durante aquellos años, Favela habló públicamente de Kahwagi y, en entrevistas posteriores a la separación, aseguró que había sido una persona muy importante en su vida.

Finalmente, la relación terminó en 2010 y el matrimonio nunca se concretó. Favela explicó posteriormente que ambos entendieron que no eran el uno para el otro y decidieron continuar por caminos separados.

Ana Bárbara

Otra relación confirmada fue la que Kahwagi sostuvo con Ana Bárbara. La cantante hizo público el romance a principios de 2005, cuando reconoció que mantenía una relación con el entonces diputado y boxeador.

El noviazgo duró alrededor de cinco meses. En junio de ese mismo año, Kahwagi confirmó la separación y explicó que la principal dificultad estaba relacionada con sus respectivas agendas, pues cuando uno tenía tiempo, el otro se encontraba ocupado.

Martha Julia

En el caso de Martha Julia, la historia fue mucho más breve y estuvo rodeada de versiones de la prensa. La actriz fue captada junto a Kahwagi después de su ruptura con Gabriel Soto, lo que generó especulaciones sobre un posible romance.

Martha Julia reconoció que había salido con el exboxeador, pero las versiones periodísticas coinciden en que el vínculo no llegó a consolidarse como una relación formal.

Paty Muñoz

Paty Muñoz también apareció relacionada sentimentalmente con Kahwagi después de que ambos coincidieran en Big Brother VIP 3, en 2004.

La cercanía entre los dos generó rumores y publicaciones sobre un posible romance. Algunas versiones incluso señalaron que Muñoz habló del vínculo al ingresar al reality; sin embargo, fuentes posteriores aclaran que la relación nunca fue confirmada de manera formal.

Ninel Conde

Otro nombre asociado con Kahwagi fue el de Ninel Conde. En diciembre de 2004, la propia actriz y cantante declaró que estaba saliendo con él en plan de amigos y que habían tenido algunos encuentros.

Conde explicó entonces que conocía a Kahwagi desde años atrás y que habían salido en algunas ocasiones, pero negó que en ese momento existiera una relación sentimental. También dejó abierta la posibilidad de que posteriormente pudiera surgir algo entre ellos.

Por esta razón, aunque Ninel Conde aparece en algunos recuentos de las relaciones de Kahwagi, su caso debe considerarse como un vínculo o acercamiento reportado, no como un noviazgo formal confirmado por ambos.

Luz Elena González, otro nombre relacionado

En publicaciones de la época también apareció Luz Elena González entre las mujeres que fueron vinculadas con Kahwagi. People en Español señaló en 2005 que se les había visto muy cerca, aunque la misma publicación la presentó como una versión de la prensa y no como una relación confirmada.

¿Quiénes fueron realmente sus novias?

Con la información disponible, el historial sentimental de Kahwagi puede dividirse entre relaciones confirmadas y vínculos que quedaron en el terreno de los rumores o acercamientos.

Ana Bárbara y Marlene Favela son dos de las relaciones con mayor respaldo documental. Martha Julia reconoció haber salido con él, aunque el vínculo no prosperó; mientras que Paty Muñoz y Ninel Conde aparecen principalmente en reportes sobre acercamientos o posibles romances.

La relación con Marlene Favela fue la que más tiempo ocupó un lugar central en la vida pública de Kahwagi: estuvieron juntos varios años, se comprometieron y estuvieron cerca de llegar al altar antes de poner fin a su historia en 2010.