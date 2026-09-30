Familia denuncia presunta negligencia en Campeche: Adolescente de 16 años termina intubada tras falla en catéter

Familiares de una adolescente de 16 años que padece insuficiencia renal crónica y nació con un solo riñón acusaron una presunta negligencia médica en el Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio, al señalar que la falta de atención oportuna a una falla en su catéter de diálisis habría provocado el agravamiento de su estado de salud, hasta requerir intubación y cuidados intensivos.

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Ana Molina, abuela de la menor, relató que desde días antes de su ingreso habían advertido que el catéter colocado en el abdomen estaba funcionando de manera deficiente, pues la joven era dada de alta con inflamación en los pies y el abdomen.

Explicó que el jueves pasado la menor ingresó caminando y consciente para ser atendida, pero durante su estancia en Medicina Interna recibió líquidos que, según la familia, no pudieron ser drenados. La adolescente comenzó a presentar fuertes dolores y pasó jueves y viernes sin que se resolviera el problema del catéter.

Allegados criticaron la falta de un nefrólogo permanente en el nosocomio para atender los casos renales graves. / Alejandro Balan

Ante el deterioro de la paciente, el sábado los médicos determinaron colocarle un catéter para hemodiálisis. La familia afirmó que se les indicó que el procedimiento tendría que realizarse de manera externa, por lo que tuvieron que reunir dinero para cubrir la primera sesión.

Tras la hemodiálisis, la joven regresó estable, aunque debilitada. No obstante, la noche del sábado entró en un sueño profundo y el domingo ya no despertó, por lo que fue intubada y trasladada a terapia intensiva.

La madre de la adolescente cuestionó además que el nefrólogo acude solo algunos días a la semana y no existe un especialista permanente para atender a los pacientes renales.

Ante la situación, la familia buscó a un nefrólogo externo que, según su testimonio, conoce el caso de la menor y les indicó que podría valorarse una nueva sesión de hemodiálisis, incluso de menor duración, o intentar utilizar nuevamente el catéter peritoneal para facilitar la eliminación gradual de toxinas.

Los familiares señalaron que, pese a que posteriormente les informaron que la presión y el ritmo cardiaco de la adolescente habían logrado estabilizarse, no se les habría autorizado una nueva sesión de diálisis. También denunciaron que se les ha señalado que no hay alternativas de tratamiento, situación que consideran injustificada.

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Juan Carlos Román, abuelo de la menor, afirmó que la familia ha buscado dialogar con médicos y autoridades del hospital, pero no ha obtenido respuestas. Reprochó que incluso esperaron varias horas para ser atendidos por un médico, sin que este se presentara.

La familia pidió la intervención de las autoridades de salud y el apoyo de la ciudadanía para atender a la adolescente, quien permanece en condición delicada. También solicitó que se investigue si existieron omisiones durante su tratamiento y por qué no se habría brindado oportunamente la atención de nefrología y diálisis que requería. Los familiares recalcaron que son de escasos recursos y que no cuentan con posibilidades económicas para sostener un tratamiento particular.

JGH