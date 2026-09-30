“Vemos cada vez menos pasajeros”: Aeropuerto de Cancún ampliará sus terminales, pero trabajadores reportan disminución de usuarios

Trabajadores del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) descartaron obtener beneficios con el programa de expansión de las terminales 1 y 4, que, en teoría, ampliará la capacidad para recibir hasta 45 millones de pasajeros anualmente, frente a los 35 millones actuales, de acuerdo con el anuncio de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur).

“El punto es el constante descenso de las operaciones aéreas. Vemos cada vez menos pasajeros y, por consiguiente, ha disminuido hasta en 80 por ciento nuestro trabajo”, afirmó Manuel N., empleado del área de embalaje de maletas.

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Asimismo, Carla N., quien trabaja en una tienda de souvenirs, consideró que la ampliación podría ser positiva para Asur, “porque van a cobrar por más espacios, pero eso no quiere decir que genere beneficios directos para los que ahora laboramos aquí”.

Por su parte, Andrés N., empleado del área de seguridad, comentó que lo prioritario sería mejorar las condiciones actuales de los espacios comunes destinados al personal, pues carecen de lugares dignos, incluso para disfrutar de sus alimentos durante la jornada.

Trabajadores comentaron que la prioridad es hacer dignos los lugares de uso común / POR ESTO!

En tanto, Asur asegura que, aun con la pérdida de conexiones aéreas y el cierre de compañías de aviación, Cancún conserva una infraestructura de gran escala y continúa como uno de los principales puntos de entrada para el turismo internacional de México.

El ajuste del 2026 no significa que haya perdido esa posición, pero sí confirma que las frecuencias y los asientos no están garantizados.

En el AIC no hay espacios para que operadores aeroportuarios disfruten sus alimentos / POR ESTO!

Las aerolíneas modifican sus itinerarios según la demanda, los costos, la rentabilidad y la disponibilidad de aeronaves.

Para los destinos turísticos, conservar la conectividad implica mantener condiciones que permitan sostener esas rutas.

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Por ello, más que las 289 operaciones registradas el 29 de septiembre, el indicador relevante está en la tendencia acumulada: menos pasajeros durante los primeros ocho meses del año, una caída más pronunciada en el segmento internacional y una reducción paralela de la oferta aérea desde mercados estratégicos.

Los siguientes meses permitirán determinar si se trata principalmente de un ajuste coyuntural que cambia con la temporada invernal o si la reducción de capacidad se prolonga hacia el 2027. El objetivo de la empresa concesionaria es cerrar el año con aproximadamente 29 millones de visitantes, cifra similar al volumen de pasajeros movilizados el año anterior.