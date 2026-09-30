Conflicto en Tixkochoh: denuncian a excomisario por presunta retención de documentos

Tras la denuncia penal interpuesta contra el excomisario ejidal de Tixkochoh, José Rafael Kantún por la presunta retención ilegítima de sellos y documentación oficial, el Ayuntamiento de Tekantó convocó a una reunión de mediación entre éste y el comisario electo, José Santos Kantún, con el objetivo de terminar el conflicto y dar paso a la entrega-recepción de los bienes.

De acuerdo con la carpeta de investigación UNATD17-GJ/1159/2026, un grupo de ejidatarios denunció formalmente al exrepresentante agrario por continuar utilizando el sello del Comisariado a pesar de haber sido destituido cuando le faltaba un año de gestión.

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Los inconformes señalaron que hasta la fecha no se ha concretado la entrega de activos fijos, mobiliario, archivo ni los planos actualizados del ejido.

Ante la tensión generada en la comunidad, el ayuntamiento informó que intervendrá de manera pacífica como mediador, por lo que convocó a ambos involucrados a una mesa de diálogo en las oficinas municipales para buscar un acuerdo que garantice la restitución de sellos y documentos al nuevo comisario en un marco de respeto y tranquilidad.

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Asimismo, aclaró que no tiene injerencia en las decisiones del ejido y que serán las autoridades agrarias y ministeriales las encargadas de sancionar posibles anomalías en el manejo de las tierras.