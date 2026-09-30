Jorge Kahwagi y su polémico paso por el boxeo: así fueron sus peleas

Jorge Kahwagi construyó una peculiar trayectoria pública al combinar la política, los espectáculos y el boxeo profesional. Sin embargo, fue precisamente arriba del ring donde su nombre quedó relacionado con algunas de las mayores controversias de su carrera, debido a la corta duración de varios de sus combates y al nivel de algunos de sus rivales.

Kahwagi comenzó su etapa como boxeador profesional en 2001, cuando ya tenía más de 30 años. Su carrera fue breve, pero consiguió una marca invicta y títulos en la división de peso crucero. De acuerdo con recuentos publicados por medios como El Confidencial y Mediotiempo, disputó 12 combates profesionales y ganó todos por nocaut o nocaut técnico.

Sus primeras peleas levantaron sospechas

Desde sus primeros combates, la carrera de Kahwagi generó cuestionamientos entre aficionados y especialistas. Una de las principales razones fue la selección de sus oponentes, ya que varios tenían poca experiencia o registros poco destacados.

Murió Jorge Kahwagi como olvidar sus fascinantes peleas de box eran una verdadera joya 😂



Ahora está descansando junto a Muhammad Ali pic.twitter.com/i1EeZL9LqV — Danydrugs (@DanydrugSS) September 30, 2026

Uno de los casos más comentados fue su debut profesional contra Perry Williams. Kahwagi consiguió la victoria, pero posteriormente Williams fue investigado por autoridades deportivas de California por sospechas relacionadas con otras peleas. Esto alimentó las dudas alrededor de los primeros combates del mexicano, aunque la existencia de una investigación contra un rival no demuestra por sí misma que una pelea de Kahwagi haya sido arreglada.

También hubo críticas por la rapidez con la que Kahwagi comenzó a disputar campeonatos. Después de apenas dos combates profesionales, enfrentó a José López por el campeonato mexicano de peso crucero y consiguió el triunfo por nocaut.

Un récord perfecto que no convencía a todos

La peculiaridad de su carrera fue que cada una de sus victorias profesionales terminó por la vía rápida. Ocho de sus primeros 12 triunfos concluyeron en el primer round, una estadística que contribuyó a que algunos sectores del boxeo cuestionaran la calidad de la oposición que enfrentaba.

En 2003, el director de Comunicación, Historia y Estadística del Consejo Mundial de Boxeo, Víctor Cota, declaró a El Universal que Kahwagi competía contra rivales domésticos y señaló deficiencias técnicas en su estilo, al tiempo que lo describió como un peleador de choque.

Pese a las críticas, Kahwagi consiguió títulos regionales e internacionales reconocidos por organismos boxísticos, entre ellos cinturones vinculados con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La pelea contra Roberto Coelho

Uno de los combates que más comentarios generó ocurrió en julio de 2005, cuando Kahwagi enfrentó al brasileño Roberto Coelho.

De acuerdo con reportes posteriores, Coelho tuvo un buen comienzo, pero después redujo considerablemente su actividad y terminó perdiendo por nocaut. La actuación provocó abucheos entre los asistentes, quienes cuestionaron la forma en que se desarrolló el enfrentamiento.

La controversia quedó como parte de la imagen pública de Kahwagi, aunque las sospechas expresadas por espectadores y medios no equivalen a una comprobación de que el combate hubiera sido arreglado.

El regreso al ring que volvió a encender la polémica

Después de casi una década alejado del boxeo profesional, Jorge Kahwagi regresó al cuadrilátero en 2015 para enfrentarse a Ramón Olivas en Filipinas.

El combate apenas duró 40 segundos. Kahwagi conectó un golpe que llevó a Olivas a la lona y el árbitro detuvo la contienda. La brevedad del enfrentamiento provocó nuevas críticas y burlas entre aficionados y medios especializados.

La escena llamó todavía más la atención porque Kahwagi regresaba después de varios años de inactividad y tenía entonces 47 años. Algunos reportes describieron el combate como un espectáculo cuestionable, mientras que otros centraron sus críticas en el nivel de la pelea y la preparación de ambos contendientes.

¿Cuántas peleas ganó Jorge Kahwagi?

Los recuentos periodísticos más citados señalan que Kahwagi terminó su trayectoria profesional con 12 victorias y ninguna derrota, todas por nocaut o nocaut técnico. Sin embargo, distintas fuentes difieren en algunos detalles sobre el número exacto de combates y títulos, por lo que las estadísticas deben consultarse con registros especializados.

Lo que sí quedó marcado en la memoria pública fue la combinación de victorias extremadamente rápidas, rivales cuestionados y acusaciones de posibles peleas arregladas, asuntos que convirtieron su carrera boxística en una de las más comentadas de aquella época.

Más allá de los cinturones que consiguió, el nombre de Jorge Kahwagi quedó asociado a una carrera atípica: un empresario y político que comenzó a boxear profesionalmente después de los 30 años, acumuló un récord invicto y terminó protagonizando combates que todavía generan debate entre los aficionados al deporte de los puños.