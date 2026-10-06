Google celebra la Semana Mundial del Espacio 2026 con un nuevo Doodle

Semana Mundial del Espacio 2026: Google celebra la revolución de los cohetesSemana Mundial del Espacio 2026: Google celebra la revolución de los cohetes con un Doodle especial

Del 4 al 10 de octubre de 2026 se lleva a cabo la Semana Mundial del Espacio, una celebración internacional que este año tiene como eje la transformación de la industria espacial y el creciente desarrollo de nuevas tecnologías para llegar al espacio.

Bajo el lema “Rocket Revolution”, que en español significa “Revolución de los Cohetes”, la edición 2026 pone atención en los cambios que han ocurrido en los sistemas de lanzamiento y en las nuevas oportunidades que ofrece la evolución de la tecnología espacial.

Como parte de la celebración, Google incorporó un Doodle relacionado con esta fecha. La ilustración utiliza una imagen recientemente difundida de la nebulosa Rosebud, observada mediante el telescopio espacial James Webb de la NASA.

¿Por qué se celebra la Semana Mundial del Espacio?

La Semana Mundial del Espacio fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución 54/68, aprobada el 6 de diciembre de 1999.

La conmemoración tiene como propósito reconocer la importancia de los avances en ciencia y tecnología espacial y su contribución al desarrollo y bienestar de la humanidad.

Con el paso de los años, esta fecha se convirtió en el mayor evento anual dedicado al espacio a nivel mundial, con actividades destinadas a acercar la ciencia a la población y despertar el interés de las nuevas generaciones por las disciplinas relacionadas con la exploración espacial.

La iniciativa también busca motivar a estudiantes y favorecer la preparación de quienes podrían formar parte de la futura fuerza laboral vinculada con el sector espacial.

“Rocket Revolution”, el tema de 2026

El lema “Rocket Revolution” refleja la transformación que han experimentado los sistemas de lanzamiento espacial durante los últimos años.

Durante buena parte de la historia de la exploración espacial, el acceso al espacio estuvo principalmente en manos de un número reducido de programas gubernamentales. Actualmente, el panorama es diferente debido a la incorporación de empresas comerciales, startups, universidades y nuevos actores nacionales.

Entre los principales avances se encuentran los cohetes reutilizables, además del desarrollo de proyectos impulsados por compañías privadas y equipos universitarios.

Esta evolución está modificando distintos aspectos de la actividad espacial, desde quiénes pueden acceder al espacio hasta la frecuencia de los lanzamientos y las finalidades para las que se emplean estas tecnologías.

La incorporación de nuevos participantes también genera oportunidades para impulsar la investigación científica, la innovación y la formación profesional en un sector que continúa expandiéndose.

Un tema que guía las actividades internacionales

Cada edición de la Semana Mundial del Espacio cuenta con un tema específico. El correspondiente a 2026 fue seleccionado por la junta directiva de la World Space Week Association, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre.

El lema funciona como referencia para las actividades que se desarrollan en distintos países durante esta celebración, con el objetivo de acercar a la sociedad a los avances y posibilidades que ofrece la exploración espacial.

La Semana Mundial del Espacio 2026 busca así destacar una nueva etapa para la industria, marcada por el desarrollo de tecnologías de lanzamiento y por una participación cada vez mayor de empresas, universidades y otros actores interesados en llegar más allá de la Tierra.