Un establecimiento nocturno de la colonia Proterritorio amaneció clausurado por la autoridad ministerial.

Se trata del bar La Jungla, inmueble que la Fiscalía General del Estado cateó y puso bajo aseguramiento por su presunta relación con el delito de trata de personas.

La diligencia se llevó a cabo por personal mientras elementos policiacos y de la Secretaría de Marina resguardaron el perímetro, con el propósito de garantizar la seguridad de quienes participaron en el operativo y el desarrollo ordenado de los trabajos.

Concluida la intervención, el inmueble quedó asegurado. En el acceso se colocaron los sellos de la Fiscalía General del Estado con la leyenda "Prohibido el Paso", los cuales llevan fecha del 20 de noviembre de 2026, lo que ubica el aseguramiento en la jornada del viernes.

El cateo es una diligencia que debe ser autorizada por un juez y que permite a la autoridad ingresar a un inmueble para localizar indicios, objetos o personas vinculados con una investigación penal.

Por su parte, el aseguramiento implica que el lugar queda bajo resguardo de la Fiscalía mientras avanzan las indagatorias, por lo que no puede ser utilizado ni ingresado sin autorización.

En el sello se observa que está bajo investigación en el expediente 216/2026, de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas, una unidad administrativa adscrita a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE).